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ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಂಚತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ದಾಳಿ: ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಹಾಲು, ಕೊಳೆತ ತರಕಾರಿ ಪತ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಂಚತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಿಢೀರ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಶುಚಿತ್ವ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.

BENGALURU HEALTH DEPT RAID ON HOTELS ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್‌ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಂಚತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ದಾಳಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 7, 2026 at 4:15 PM IST

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​ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂಚತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಇಂದು ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳಿಂದ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಶುಚಿತ್ವ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ ಕೆಲ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲೂ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಂಚತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ದಾಳಿ (ETV Bharat)

ದಾಳಿ ಏಕೆ?: ​ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸಾಲು ಸಾಲು ದೂರುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ?: ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ, ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಚ್ಚಾವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಡುವ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು ಗೋದಾಮುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನು?:

  • ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹೋಟೆಲೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ, ದಿನಾಂಕ ಮುಗಿದಿರುವ 20 ಲೀಟರ್‌ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
  • ಇನ್ನು ಕೆಲವೆಡೆ ​ಕೊಳೆತ ತರಕಾರಿಗಳು, ಆಹಾರದ ಬಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಳಸುವ ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಪದಾರ್ಥಗಳೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.

ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವೇನು?: ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌, ಹೋಟೆಲ್‌, ಮತ್ತಿತರ ಆಹಾರ ಪೂರೈಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಕುರಿತು ಪದೇ ಪದೇ ದೂರುಗಳು ಬರುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಿಂದ ಆಹಾರದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವರದಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ನೋಟಿಸ್ ಮತ್ತು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ - ಯು.ಟಿ ಖಾದರ್: ಅವರವರ ಆರೋಗ್ಯ ಅವರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅವಲಂಬಿತ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮುಖ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳನ್ನೇ ಬಿಡದೆ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳವರು ಸಹ ಪಾಠ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆಹಾರ ಪೂರೈಸುವ ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ, ಬಣ್ಣ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ ಖಾದರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಕೃತಕ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರ ಕುರಿತು ದೂರುಗಳು ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸಹ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಈಟ್ ರೈಟ್ ಹೆಸರಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸದವರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್ಯದ 183 ಸಿಹೆಚ್‌ಸಿ, ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ, ಹೋಟೆಲ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೀರು ಕಡ್ಡಾಯಕ್ಕೆ ಆದೇಶ: ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್

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BENGALURU
HEALTH DEPT
RAID ON HOTELS
ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್‌ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ
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