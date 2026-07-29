ಅಕ್ರಮ ಲಿಂಗಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಪಾತ ಜಾಲ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ: ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು
ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಬೆಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 29, 2026 at 9:09 PM IST
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಮಂಡ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಕ್ರಮ ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಲಿಂಗಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಪಾತ ಜಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಬೆಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗರ್ಭಿಣಿಯರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಲಿಂಗಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅವರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ, ಈ ಜಾಲವನ್ನ ಭೇದಿಸುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಗರ್ಭಿಣಿಯೊಬ್ಬರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಅವರಿಂದ ಏಜೆಂಟ್ಗೆ ಪೋನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಲಿಂಗಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದು, ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿದ ಮಹಿಳಾ ಏಜೆಂಟ್ ಲಿಂಗಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಈ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಸುಮಾರು 38 ಸಾವಿರ ಹಣ ಪಡೆದು, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ನಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ನಾವು ಗರ್ಭಿಣಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಅವರು ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆವು. ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಸುದ್ದಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರು ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡದೇ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ನಡೆದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳ ಆಡಿಯೋ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಪ್ರಕರಣ ಬಹಿರಂಗವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಗರ್ಭಪಾತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾತ್ರೆಗಳು, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಅಥವಾ ನಾಶಪಡಿಸಲು ಏಜೆಂಟರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವೂ ಸಹ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿ, ಸಂಬಂಧಿತ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಂಡು - ಹೆಣ್ಣು ಎಂಬ ಲಿಂಗಭೇದವಿಲ್ಲದೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾನ ನ್ಯಾಯ ದೊರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿರುವ ದೂರುದಾರರು, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತನಿಖೆ ಮೂಲಕ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪಿಸಿಪಿಟಿಎನ್ಡಿಟಿ ನೋಡೆಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಆಡಿಯೋ ಫೈಲ್ಗಳು, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಬೆಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಅಕ್ರಮ ಗರ್ಭಪಾತದ ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಚಿಂತಾಮಣಿಗೆ ಅರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೋಭಾ ಟಿ.ಆರ್, ಪಿಸಿಎನ್ಡಿಪಿಟಿ ವಿಭಾಗ ತಂಡದ ಕಾನೂನು ಸಮಾಲೋಚಕರಾದ ಅರುಣ್ ಮತ್ತು ಮೋನಿಶ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಶಶಿ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿತ್ತು. ಈ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೆಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದ್, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಚಂದ್ರಾರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.
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