ನಾಳೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ - ನೌಕರರ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಮುಷ್ಕರ: ತುರ್ತು ಸೇವೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಒಪಿಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್
ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಮುಷ್ಕರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 10, 2026 at 8:02 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ನಾಳೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಒಪಿಡಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲೂ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ ತುರ್ತು ಸೇವೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಒಪಿಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್ ಆಗಲಿವೆ. ಮುಷ್ಕರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಲಿದೆ.
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ರೋಗಿಗಳು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಲಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಒಪಿಡಿ ಬಂದ್ ಆಗಲಿದ್ದು, ಕೈಗೆ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿ ಧರಿಸಿ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾ.11ರಿಂದ 15ರವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗಡುವು ನೀಡಲಿದ್ದು, ತದ ನಂತರ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನೂ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಮುಷ್ಕರ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
11ರಿಂದ 15ರ ತನಕ ಒಪಿಡಿ ಬಂದ್: ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೀರೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಘ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಲಾಖಾ ನೌಕರರ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಇದೇ ತಿಂಗಳು 11ರಿಂದ 15ರ ವರೆಗೆ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಮುಷ್ಕರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸದೇ ಹೋದರೆ ಇದೇ ತಿಂಗಳು 15ಕ್ಕೆ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘಟಕಗಳನ್ನೂ ಬಂದ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. 11ಕ್ಕೆ ಒಪಿಡಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ, ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನೂ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ವೇತನ ತಾರತಮ್ಯ, ವೃಂದ ಮತ್ತು ಸಿ ಅಂಡ್ ಆರ್ಒ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು, ಬಡ್ತಿ ಕೊಡುವುದು, ಡಿ ದರ್ಜೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ 15 ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಕೊರತೆ: ವೈದ್ಯ ಶಶಿಧರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿಯೇ. ಬಹಳ ಪಿಹೆಚ್ಸಿ, ಸಿಹೆಚ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ್ಥಾನ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಔಷಧ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಅದು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಿದೆ. ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ಔಷಧ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಎನ್ಆರ್ಹೆಚ್ಎಂ ಫಂಡ್ ಬರಬೇಕಿದೆ. ಈ ಫಂಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಔಷಧ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಯಾರು ಸಾಲ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಫಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಔಷಧ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಔಷಧ ಇಲ್ಲದಾಗ ಜನ ಇದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. 30 ಕೋಟಿ ರೂ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಔಷಧ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು 5 ಕೋಟಿ ಹಣ ಬೇಕು" ಎಂದರು.
