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ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಡೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ: ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ

ಯಾವ ಶಾಸಕರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲಾ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳೇ. ಹೈಕಮಾಂಡ್, ಸಿಎಂ, ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಜುಲೈ 10 ರಿಂದ 15ರ ಒಳಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಸವದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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ಹೆಚ್​ಡಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಡೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ: ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 7, 2026 at 6:56 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಡೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಹಿಂದೆ ಜೆಡಿಎಸ್‌, ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಜಿ.ಟಿ.ದೇವೇಗೌಡ ಸದನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರು. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ, ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಜಿಟಿಡಿ ಆಗ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಸವದಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹದು, ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಡೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ಮೇಲೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ, ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ನುಡಿದರು.

ಜು.10-15ರೊಳಗೆ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಯಾವ ಶಾಸಕರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲಾ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳೇ. ಹೈಕಮಾಂಡ್, ಸಿಎಂ, ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಜುಲೈ 10 ರಿಂದ 15ರ ಒಳಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ವಿಚಾರ ಇನ್ನೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಕೆಲವೆಡೆ ಪ್ರವಾಸ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸವದಿ, ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟ ಮಿರೀಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ನೀರು ಬರೋದು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ತಡವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೇ 8ಕ್ಕೆ ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನದಿಗೆ ನೀರು ಬರಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ತಡವಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ. ರೈತರ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ನಿಂತಿದೆ. ಈಗ ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ದು ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಆ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಹಾನಿ ಏನಾಗಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ 4-5 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯುಸೆಕ್​ ನೀರು ಬಂದಾಗ ಅಪಾಯ ಆಗಲಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಪ್ರವಾಹದ ಭೀತಿ ಇಲ್ಲ‌. ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ನೀರು ಬರಬೇಕು. ಆಲಮಟ್ಟಿ, ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೂ ನೀರು ಬರಬೇಕು. ಎರಡು ನಮಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಡ್ಯಾಮ್ ಗಳು ಎಂದರು.

ಈಗ ಮಳೆ ಪುನಃ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ತೇವಾಂಶ ಇದೆ. ಮುಂಗಾರಿಗೆ ಹೊಡೆತ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಬರ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಗುರುವಾರ ಸಿಎಂ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಭೆ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

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HDK DEPUTATION
CABINET EXPANSION
ಹೆಚ್​ಡಿಕೆ ಡೆಪ್ಯುಟೇಷನ್
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