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ರಾಮನಗರ: ಬಿಡದಿ ಟೌನ್​​ಶಿಪ್ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲು​ ಸಿಎಂಗಾಗಿ ಭೈರಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದ ಹೆಚ್​ಡಿಕೆ

ಬಿಡದಿ ಟೌನ್​​ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್‌.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಭೈರಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ‌ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್​ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆವೆರೆಗೆ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದರು.

H D KUMARASWAMY
ಸಿಎಂಗಾಗಿ ಭೈರಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಹೆಚ್​ಡಿಕೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 27, 2026 at 4:20 PM IST

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ರಾಮನಗರ: ಬಿಡದಿ ಟೌನ್​​ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್‌.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಭೈರಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ‌ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್​ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದರು.

ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿಡದಿಯ ಭೈರಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಹೆಚ್‌ಡಿಕೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೂರು ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಪರ ಇರುವ ರೈತರಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪರ-ವಿರೋಧದ ಬಣಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಗುವಿನ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಎಸ್​ಪಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

h d kumaraswamy
ಬಿಡದಿ ಟೌನ್​​ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ (ETV Bharat)

ಹೋರಾಟದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ನಾಮಫಲಕ ಅಂಟಿಸಿದ್ದ ಖಾಲಿ ಕುರ್ಚಿ ಪಕ್ಕ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು, ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ್‌ ಗೌಡ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ನಾಯಕರು ಜೊತೆಗಿದ್ದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು 5,700 ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿ. ರೈತರ ತಲೆಗೆ ಹುಳ ಬಿಟ್ಟು ಜಮೀನು ಕೊಡುವಂತೆ ಮನವೊಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭೂ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರದ ಚೆಕ್ ಕೊಡಲು ಜಿಬಿಡಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಡದಿ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮರಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಇದೀಗ ರೈತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

h d kumaraswamy
ಬಿಡದಿ ಟೌನ್​​ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ (ETV Bharat)

ಭೈರಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆದರೂ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಏನೇ ನಡೆದರೂ ಸರ್ಕಾರವೇ ಹೊಣೆ. ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳಾದರೂ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬರುವ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಸಿಎಂ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರುವವರೆಗೂ ಕಾಯುವುದಾಗಿ ಹೆಚ್​ಡಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

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TAGGED:

RAMANAGARA
CM DK SHIVAKUMAR
BIDADI TOWNSHIP
H D KUMARASWAMY

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