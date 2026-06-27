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ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಎಸೆತ: ಹುಚ್ಚ.. ಹುಚ್ಚ ಎಂದು ಕೂಗಿದ ಹೆಚ್​ಡಿಕೆ ಬೆಂಬಲಿಗರು

ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಕಾರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಡಾ.ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಹುಚ್ಚ ಹುಚ್ಚ ಎಂದು ಕೂಗಿದರು.

PRADEEP ESHWAR
ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಎಸೆತ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 27, 2026 at 8:26 PM IST

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ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಜಯಂತಿ ವೇಳೆ ಗದ್ದಲ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕೆಲವರು ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಎಸೆದು ಹುಚ್ಚ ಹುಚ್ಚ ಎಂದು ಕೂಗಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪ್ರದೀಪ್​ ಈಶ್ವರ್ ಮೀಸೆ ತಿರುವಿ, ತೊಡೆ ತಟ್ಟು ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಕಾರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್​ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಸಂಸದ ಡಾ. ಕೆ. ಸುಧಾಕರ್ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಹುಚ್ಚ ಹುಚ್ಚ ಎಂದು ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸನ್ ರೂಫ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಕೆಲವರು ಚಪ್ಪಲಿ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಕನ್ನಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ವೇಳೆ ಗದ್ದಲ ಗಲಾಟೆ ನಡೆಯಿತು. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಡಾ. ಕೆ. ಸುಧಾಕರ್ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್​ ಅವರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸುವಂತೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದರು.

ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಎಸೆತ (ETV Bharat)

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್, ''ನಾನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬಿಸಿ ಶಾಸಕ, ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯದ ಶಾಸಕ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಅವಮಾನ ಮಾಡೋದು ಸರಿನಾ?. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಷಿತರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಬದುಕುಬಾರದದಾ'' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

''ಕುಮಾರಣ್ಣ ನೀನು ಡಿಕೆ ಅವರನ್ನೂ ಸಹಿಸಲ್ಲ, ಚೆಲುವಣ್ಣನನ್ನೂ ಸಹಿಸಲ್ಲ. ಒಬಿಸಿಯಾದ ನನ್ನನ್ನೂ ಸಹಿಸಲ್ಲ. ಶೋಷಿತ ವರ್ಗದ ಶಾಸಕ ನಾನು. ನನ್ನನ್ನು, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಜಯಂತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಾ?. ನಾನು ತುಂಬಾ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ನಿಮ್ಮನೆ ಕೂಲಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ, ನೀವು ಬಿಸಾಕೋ ಭಿಕ್ಷೆ ಅನ್ನ ತಿಂತೀವಿ. ನಿಮ್ಮನೆ ವಾಚ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಯಕ್‌ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ?'' ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

''ನಾನು ಇವತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇದ್ದೇನೆ. ಕುಮಾರಣ್ಣ ನೀವು ಓಬಿಸಿ ಹುಡುಗನನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ?. ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಡಿಕೆಶಿ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿರೋದು. ನಿಮಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರೂ ಬೆಳೆಯಬಾರದೂ, ಬೇರೆಯವರೂ ಬೆಳೆಯಬಾರದು?. ಖಬರ್‌ದಾರ್‌ ಕುಮಾರಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಚೇಲಾಗಳಿಗೆ ಹೆದರಲ್ಲ'' ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.

''ತನ್ನ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀರಾ, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀರಾ, ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀರಾ. ಒಬ್ಬ ಒಬಿಸಿ ನಾಯಕನ ತಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಕೀಳಾ ನಿಮಗೆ, ಒಬ್ಬ ಅಹಿಂದ ಹುಡುಗನಾ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀಚತನದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಚೇಲಾಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತೀರಾ'' ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ಧ ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್​ ಈಶ್ವರ್​ ಹರಿಹಾಯ್ದರು.

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SLIPPER THROWS ON PRADEEP ESHWAR
H D KUMARASWAMY
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PRADEEP ESHWAR

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