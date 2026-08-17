ಅವರೇನು ವೀರಪ್ಪನ್ ಮಟ್ಟದವರಾ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ?: ಹೆಚ್ಡಿಕೆ
ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂವರ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 17, 2026 at 11:40 AM IST
ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗೆ ಮೂವರು ಮೃತಪಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಭಾನುವಾರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ತಾಲೂಕಿನ ತೊಗುಣಶಿ ಗ್ರಾಮ ಬಳಿ ರೈತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ ಹಾಗೂ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವೇಳೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
"ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಅವರು ತಪ್ಪೇ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಮುಂದೆ ಸತ್ಯಾಂಶ ಹೊರಬರಲಿ. ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದರೆ ಕಾಲಿಗಾದರೂ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಫೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮೂವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೋರ್ವನಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶೂಟೌಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅವರೇನು ವೀರಪ್ಪನ್ ಮಟ್ಟದವರಾ?. ಇದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ" ಎಂದು ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
"ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 'ಅವರೂ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದರು' ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಇವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಗಾಯವಾಗಿಲ್ಲ?. ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬದುಕುವಂಥವರು. ಸರಕಾರ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವುದೇನೋ ಸರಿ. ಎಲ್ಲೆ ಮೀರಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ತರಲೇಬೇಕು. ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಜೀವ ತೆಗೆಯಲು ಯಾರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲಾ ಸಚಿವರು 'ಅಧಿಕಾರಿಗಳದ್ದೇ ತಪ್ಪು ಇರಬಹುದು' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಸರಕಾರ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, 'ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ನಂತರ ಮುಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ' ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಆ ಭಾಗದ ಜನರ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ತಣಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು" ಎಂದರು.
ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಮೂಲಕ ಯುವಕರನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 6,000 ಸಂಘಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಆ ಸಂಘಗಳಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ. ಯಾರಪ್ಪನ ಮನೆದು ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, "ರೌಡಿಸಂ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರತ್ ಜೋಡೊ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯುವಕರನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇದು ಜ್ಞಾನ ತುಂಬಿಸೋಕೂ ಅಲ್ಲ, ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡೋಕೂ ಅಲ್ಲ" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
"ಹಿಂದೆ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಎಸ್ಎಂ ಖಾನ್ ಅಂತಿದ್ರು. ಅವರೂ ಕೂಡಾ ಇದೇ ತರಹ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ತರಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಘ ರಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸಿಗಳ ಕೆಲಸ ಇದೇನಾ? ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ. ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಆಡೋಕೆ, ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ಕ್ರೇಜ್ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ 68 ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಅಡ್ಡೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಟಿದೆ. ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಸಂಘ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದೀರಾ" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
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