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ಸಿಎಂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕರೆದಿರುವ ಪರಿ ಕರೆದ ರೀತಿಯೂ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಆಗದೇ ಇರುವಂತೆನೂ ಇರಬೇಕು ಎಂಬಂತಿದೆ: ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

ಬಿಡದಿ ಟೌನ್​ಶಿಪ್​ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿಎಂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕರೆದಿರುವ ವಿಚಾರ ಕುರಿತಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್​ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

File photos of CM D K Shivakumar and H D Kumarawamy
ಸಿಎಂ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್​ ಮತ್ತು ಹೆಚ್​ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 23, 2026 at 5:09 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಿಡದಿ ಟೌನ್​ಶಿಪ್​ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿಎಂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕರೆದಿರುವ ಪರಿ ಕರೆದ ರೀತಿಯೂ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಆಗದೇ ಇರುವಂತೆನೂ ಇರಬೇಕು ಎಂಬಂತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವುದು, ಯಾರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಾವು ಕುಳಿತು ಮಾತನಾಡೋದು ಏನು ಇದೆ. ನನ್ನ ನಡುವೆ ಅವರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಮತ ನೀಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು. ಈಗ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಾ?. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಿರೋದು ನಾಡಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸವಾಲು-ಪ್ರತಿ ಸವಾಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ಪಂಥಾಹ್ವಾನದ ಸವಾಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರೈತರ ಜಮೀನನ್ನು ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಅಥವಾ AIನ ಟೌನ್​ಶಿಪ್​ ಪ್ರತಿಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರು ಅಲ್ಲಿ 450 ದಿನದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತೆ 70% ಜನ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು. ರೈತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಲವಾರು ರೀತಿ ಗೊಂದಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿವೆ ಎಂದು ಹೆಚ್​ಡಿಕೆ ಹೇಳಿದರು.

ನಾನು ತಂಡ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ: ಸಿಎಂ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದ್ರು. ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ನಾನು ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದೆ. ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ 3-4 ಜನ ಕುಳಿತು ಮಾತನಾಡೋದು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ.‌ ನಿಮ್ಮ 5 ಜನರ ತಂಡ ಅಂತ. ನಾನು ತಂಡ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ತಂಡ ಬಹುಶಃ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ತಂಡ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇರುವುದು ಒಂದೇ ತಂಡ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಇರುವುದು ಎಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯ ಕಾಣಲ್ಲ. ರೈತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ರೈತರು ಜಮೀನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ?. ಯಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಅವರ ಜೊತೆ ನೇರಾ ನೇರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂದ ಆಯ್ತು. ಏಕೆ ಆಯ್ತು?. ಈಗ ಏಕೆ ಆಯ್ತು. ಇದು ಯಾವುದು ನನಗೆ ಇರೋ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ರೈತರು ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕೊಡಲು ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಬದುಕು ಕಾಣ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜಮೀನು ಕೊಡಲು ನಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಯಾರದ್ದೋ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ, ಇಲ್ಲ ಯಾರದ್ದೋ ಹೆಸರು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾನು ಸಿಎಂಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೋ ನೋಡೋಣ. ಜೂ.26ನೇ ತಾರೀಕು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗದಿ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನನಗೆ ಮೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿಗದಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಕುಣಿಗಲ್, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ, ಕೆಆರ್ ನಗರ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇವೆ. ಅಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಜೂ.27ರಂದು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಕರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಮನವಿ ಏನು ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲವೋ ನೋಡೋಣ ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಿಡದಿಗೆ ಏಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಸಿಎಂ ಕರೆದಂತೆ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಬರಲಿ,ಹೆಚ್​ಡಿಕೆ ಈ ನಾಟಕ ಬಿಡಬೇಕು: ಶಾಸಕ ಹೆಚ್.ಸಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ

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CM D K SHIVAKUMAR
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