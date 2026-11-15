ಕಬ್ಬು ಕೊರತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳೇ ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಬಿದ್ದು ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ; ಸಮಿತಿ ವರದಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ರೈತರ ಪರ ಕ್ರಮ: ಹೆಚ್ಡಿಕೆ
ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರೇ ಪೈಪೋಟಿಯ ಮೇಲೆ ಇಂದು ಕಬ್ಬು ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ಹೇಳಿದರು.
Published : November 15, 2026 at 8:18 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: "ಸದ್ಯ ಕಬ್ಬಿನ ಕೊರತೆ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರೇ ಪರಸ್ಪರ ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಕಬ್ಬಿನ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡೋಣ" ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕು ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿರುವ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ದರ ನಿಗದಿ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.
"ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಮುಂದಿದೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರೇ ಪೈಪೋಟಿಯ ಮೇಲೆ ಇಂದು ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯ ಕುರಿತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸಚಿವರು, "ಆ ಸಮಿತಿಯು ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ವರದಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಆನಂತರ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಏನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಇನ್ನು ತಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, "ನಾನು ಇಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಆಗಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬೇರೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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