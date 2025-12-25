ETV Bharat / state

'ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರಿಲ್ಲ, ಅವರು ಟ್ರಂಪ್​ಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಿ'

ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞನನ್ನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ.

HD KUMARASWAMY SAYS, HE HAS NOT SEEN AN ECONOMIST LIKE CM SIDDARAMAIAH IN THE WORLD
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್​.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 25, 2025 at 7:47 PM IST

ದಾವಣಗೆರೆ: "ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞನನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್‌ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಿ" ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.

ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ದಿ.‌ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ನಾನಾಗಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಯಾಗಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜನತೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದೆ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂರುತ್ತಾರೆ?. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಬಾರ್ ಲೈಸನ್ಸ್‌ಗೆ 1.ಕೋಟಿ 75 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಹೆಚ್​ಡಿಕೆ ವ್ಯಂಗ್ಯ (ETV Bharat)

"ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ದು ಲೂಟಿ ಸರ್ಕಾರ. ಒಬ್ಬ ಆರ್ಥಿಕ ಸಚಿವರಿಗೆ 5 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ?. ರಾಜ್ಯದ ಖಜಾನೆಯನ್ನೇ ಲೂಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಎಸ್‌ಸಿ ಪಿ ಎಸ್ಟಿ ಪಿ ಏನ್​​ ಮಹಾ ಈ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ?" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು. ‌

ಬಸ್ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್​ಡಿಕೆ ಕಳವಳ: ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಬಳಿ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ದುರಂತ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ‌ ಸಂಬಂಧಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಹನಗಳು ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿವೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಸಾವು-ನೋವುಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖ ತರಿಸಿದೆ. ಆ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತ ನೋವಿನಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ. ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಮುಂದೆ ಆಗಬಾರದು. ಬಸ್ ಮಾಲೀಕರು ಬಸ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗೈಡ್‌ಲೈನ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಅಪಘಾತ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬರಲು ಸೇಫ್ಟಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರವೂ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

