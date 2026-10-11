ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರಿ: ಸಿಎಂಗೆ ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆರೋಪ ಮಾಡಿರುವ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಹರಿಹಾಯ್ದರು.
Published : October 11, 2026 at 5:19 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮೌಂಟ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕೂತಿದ್ರಿ?. ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೆ.ಪಿ.ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನನ್ನನ್ನೇ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬಂದಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಿಎಂ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಸಿಎಂ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೆಲ ಸಚಿವರೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೌಂಟ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕೂತಿದ್ರಿ?. ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು?. ಅದನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕಲ್ವಾ?. ಉತ್ತರ ಭಾರತದವರು, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಅಂತ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಭೇಟಿ ಆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು?. ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಫೈಲ್?. ಭೇಟಿಯಾದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು?. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಫೋಟೊ ಇದೆ. ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ. ಅದನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕಲ್ವಾ?. ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ?. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರು. ಯಾರು ಆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು?. ಸಿಎಂಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ?. ನಮಗೆ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಸಿಎಂ ಅವರು ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಸಾಮ್ರಾಟ, ಮಹಾನಾಯಕ. ಸಿಎಂ ಆದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ವಿಜಯದಶಮಿ ಮೊದಲೇ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆರಂಭ: ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋರನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೀರಾ?. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಲವ್ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾ ಅಂತಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಆಗಿದ್ರು. ಆ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು?. ನೋಡಿಲ್ವಾ ನೀವು?. ಇದೆಲ್ಲಾ ಬೇಕಾ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ವಿಜಯದಶಮಿ ನಂತರ ಹಲವಾರು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರಿಂದಲೇ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಈಗ ದಸರಾ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಿರುವ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಕೊಡಲಿ. ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೂರು ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಿಲ್ವಾ?. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು ಸಂಶಯ ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಅವರೇ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಸಿಎಂ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಹಿತಿಯ ಫೈಲ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ: ಸಿಎಂಗೆ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೈಲ್ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಹೊರಬರಬೇಕಲ್ವಾ?. ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ?. ಏತಕ್ಕೆ ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದೀರಾ?. ಯಾಕೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ?. ಹೋಗಿ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಐದು ಸಚಿವರ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ?. ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು ಸಿಎಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ ಏತಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷಯ ಬಂತು. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಏನು ನಡೆಸಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಣ್ಣತನಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಗೌರವ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರೇ ತನಿಖೆಗೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ವಾ?. ಇದು ತಮಾಷೆ ವಿಚಾರನಾ?. ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೀರಿ?. ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಯಾರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಕೊಡುತ್ತೀರಿ?. ದೂರು ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೂರು ಕೊಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡುತ್ತೇವಾ?. ಯಾರು ಆ ಐದು ಸಚಿವರು?. ಐದು ಜನ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದವರನ್ನು ಏಕೆ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಇತಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ: ಹಾಸನ ಡಿಸಿ ಟ್ವೀಟ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಂತವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?. ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಇಇ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ?. ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನು ರಜಾದ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ನಮಗೆ ಬುದ್ದಿ ಹೇಳ್ತಾರಾ ಎಂದು ಖಾರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಎಸ್ಪಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು. ಆ ಎಸ್ಪಿ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು. ಇವರೇನು ಪಾಳೆಗಾರರಾ?. ಡಿಸಿಗೆ ಏನು ಕೊಂಬು ಇದ್ಯಾ.?. ಇತಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ದುರಂಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾರು ಆ ಡಿಸಿಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟವರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲವಾ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ?. ಏನು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ?. ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ನಡೆಯಿರಿ ಎಂದು ಬುದ್ದಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರವಿದೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯುವಕರು ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗದೆ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೇ ತಿಂಗಳ 16 ರಂದು ಬಂಟರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಸರ್ಕಾರ ಇದು. ಅಕ್ರಮ ದಂಧೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 16 ರಂದು ಯುವ ಶಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜನಪರ ಸರ್ಕಾರ ತರೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಪಣ ತೊಡಬೇಕು ಎಂದರು.
ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿರುದ್ದ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಎಸ್ಐಆರ್ದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಡೆಯಬಾರದು. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋರು ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದವರು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿರೋದು. ಯಾವ ಬೂತ್ನಲ್ಲಿ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ?. ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ, ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿದು ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲಾ ಆ ತರ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
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