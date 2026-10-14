ಯುಬಿಎಲ್ ಷೇರುಗಳ ಮೇಲೆ ಎಸ್ಬಿಐ ನೇತೃತ್ವದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಹಕ್ಕು ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಕ್ರಮ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಕಿಂಗ್ಫಿಶರ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಸಾಲದ ಬಾಕಿ ವಸೂಲಿಗಾಗಿ ಯುಬಿಎಲ್ ಷೇರುಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೇತೃತ್ವದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ
Published : October 14, 2026 at 9:09 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಉದ್ಯಮಿ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅವರಿಂದ 14,131.6 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಅಂಶವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್ , ಕಿಂಗ್ಫಿಶರ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಸಾಲದ ಬಾಕಿ ವಸೂಲಿಗಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ರೂವರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಯುಬಿಎಲ್) ಷೇರುಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೇತೃತ್ವದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಹಕ್ಕನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ ಮತ್ತು ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣಗಳ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ 'ಡಿಯಾಜಿಯೋ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್' ಕಂಪನಿಯು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಡಿ.ಕೆ. ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಟಿ.ಎಂ. ನದಾಫ್ ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ನೀಡಿದ್ದ ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಾಗಿದೆ.ಆದ್ದರಿಂದ ಯುಬಿಎಲ್ ಷೇರುಗಳ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಹಕ್ಕು ಮಂಡಿಸುವುದು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಕಿಂಗ್ಫಿಶರ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ಗೆ ನೀಡಿದ್ದ 6,203 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಮೂಲ ಸಾಲದ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅವರಿಂದ 14,131.6 ಕೋಟಿ ರು.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲ ನೀಡಿದ್ದ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತಲೂ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮರುಪಡೆಯಲಾಗಿರುವಾಗ, ಮತ್ತೆ ಯುಬಿಎಲ್ ಷೇರುಗಳ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಹಕ್ಕು ಮಂಡಿಸಲು ಸಕಾರಣವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
'ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್'ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಡಿಯಾಜಿಯೋ ಕಂಪನಿಯು ಜಾಮೀನುದಾರನಾಗಿತ್ತು. ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಕಂಪನಿ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲವಾದಾಗ ಡಿಯಾಜಿಯೋ ಸಂಸ್ಥೆಯು 140.97 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಎಸ್ಸಿಬಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಪಾವತಿಸಿ, ಆ ಷೇರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಪರ ವಕೀಲರು ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀಡಿದರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಮೌಖಿಕ ಭರವಸೆಯು ಲಿಖಿತ ಆದೇಶವಾಗದ ಹೊರತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಷೇರು ಅಡಮಾನವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪುತ್ರ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಯ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ 1,04,64,288 ಯುಬಿಎಲ್ ಷೇರುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಯ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಹಕ್ಕು ಮಂಡಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಯ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳೊಂದಿಗಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಾಲ ಮರುರಚನೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಸಾಲವಸೂಲಾತಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ ಮತ್ತು ಸಾಲವ ಸೂಲಾತಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ ನೀಡಿದ್ದ ಆದೇಶಗಳನ್ನುರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅವರ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು 2013ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ 135 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಸಾಲ ಪಡೆದಿತ್ತು.
ಈ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಮಲ್ಯ ಅವರು ತಮಗೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ರೂವರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ಶೇ. 7.92 ರಷ್ಟಿದ್ದ 2.15 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಎಸ್ಸಿಬಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಅಡಮಾನವಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇತ್ತ ಕಿಂಗ್ಫಿಶರ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲವಾದಾಗ, ಎಸ್ಬಿಐ ನೇತೃತ್ವದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವು ಈ ಯುಬಿಎಲ್ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಡಿಆರ್ಟಿ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿ ಆದೇಶ ಪಡೆದಿತ್ತು.
ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಡಿಯಾಜಿಯೋ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಸ್ಸಿ-ಎಸ್ಟಿಗೆ ಮೀಸಲಿದ್ದ ಜಾಗ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಆರೋಪ: ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ