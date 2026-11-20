ರದ್ದಾದ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳೆ ಆದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವುದು ಸಲ್ಲದು: ಹೈಕೋರ್ಟ್
High Court On NEET: ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮೆರಿಟ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ತೆರೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ಮತ್ತಾವುದೋ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ವೈಫಲ್ಯಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಲ್ಲದು ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : November 20, 2026 at 8:54 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಆವರಣದೊಳಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು ಎಂಬ ಏಕೈಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 570 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಎನ್ಟಿಎ) ಕ್ರಮವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದೆ.
ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಚಿತ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ (ಯುಎಫ್ಎಂ) ಆರೋಪದಡಿ ನನಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿನ ಅನುಷ್ಕಾ ಬಸವರಾಜ ಮೈದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮೆರಿಟ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ತೆರೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ಮತ್ತಾವುದೋ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ವೈಫಲ್ಯಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಲ್ಲದು. ಅರ್ಜಿದಾರರು ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 620 ಅಂಕಗಳಿಗೆ 570 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಮೆರಿಟ್ ಆಧಾರದಡಿ ಸೀಟು ಪಡೆದಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ತಡೆಹಿಡಿದಿರುವ ಅವರ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಎನ್ಟಿಎಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಡೆದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಆವರಣ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೇಬಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಹೊರ ಆವರಣದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಹೋಗುವುದನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದರು. ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಅದನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಪರ್ಯಾಸ ಎಂದರೆ ಆ ಬಾರಿಯ ಇಡೀ ಪರೀಕ್ಷೆಯೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಕಾರಣ ರದ್ದಾಗಿದೆ. ಪುನಃ ಬರೆಯಲಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ 570 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಅವರ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದದ್ದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣವೇನು? : 2026ರ ಮೇ 3ರಂದು ನಡೆದ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಜೂನ್ 21ರಂದು ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿರುವಾಗ (ಜೂನ್ 17ರಂದು), ಮೇ 3ರ ರದ್ದಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಎನ್ಟಿಎ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತ್ತು.
ಪರೀಕ್ಷಾ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದಿತ್ತೇ ಹೊರತು, ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಂದೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಫೋನ್ ವಾಪಸ್ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಜೂನ್ 21ರ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಕ್ರಮ ಎಸಗದೇ 570 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರೂ, ಹಳೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ ಎನ್ಟಿಎ ಜುಲೈ 16ರಂದು ಆಕೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ನೀಡಿದ್ದ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಅನುಷ್ಕಾ, ಪ್ರತಿಭೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಸೀಟು ಪಡೆದು ವ್ಯಾಸಂಗ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು.
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