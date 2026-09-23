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ಓಝೋನ್‌ ಅರ್ಬಾನಾ ಮನೆ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ವಂಚನೆ: ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಇಡಿ ತನಿಖೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್

ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದು ಕೋರಿ ಓಝೋನ್​ ಅರ್ಬಾನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

BENGALURU ಓಝೋನ್‌ ಅರ್ಬಾನಾ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ವಂಚನೆ
ಹೈಕೋರ್ಟ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 23, 2026 at 10:32 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ 'ಓಝೋನ್​ ಅರ್ಬಾನಾ' ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಪಡೆದು ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪರ್ ಕಂಪನಿಯಾದ 'ಓಝೋನ್ ಅರ್ಬಾನಾ ಇನ್ಫ್ರಾ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' ವಿರುದ್ಧ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದು ಕೋರಿ ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಾಸುದೇವನ್​ ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿ ಎಂಬುವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ. ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಕಂಪನಿ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ಠೇವಣಿದಾರರ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ-2004ರ (ಕೆಪಿಐಡಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಹಂಬಲದಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಡೆವಲಪರ್ ಮನೆ ಖರೀದಿದಾರರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದಾಗ, ಅಂತಹ ದೂರು ಕೇವಲ ವಿತ್ತೀಯ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನೇ ಹಾಳುಗೆಡವಿಹಾಕಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಮನೆ ಖರೀದಿದಾರರು ಈಗಾಗಲೇ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ರೇರಾ), ದಿವಾಳಿತನ ಮತ್ತು ದಿವಾಳಿತನ ಸಂಹಿತೆ–2016ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಂಪನಿ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ಇ.ಡಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿದ 423.38 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ, ವಂಚನೆ ಅಥವಾ ನಂಬಿಕೆಯ ಭಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು ಕಂಡುಬಂದಾಗ ಅಪರಾಧದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜಪ್ತಿ ಇನ್ನೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಅಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆ ಖರೀದಿದಾರರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಪಗಳಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಷ್ಕರ್ಷಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ನಮಗೆಲ್ಲಾ 2015-16ರಲ್ಲೇ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್​ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್​ಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಕೊಡಲು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು 180ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಖರೀದಿದಾರರು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ 2019ರಲ್ಲೇ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ಕುರಿತ ಎಫ್ಐಆರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಒ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋಪಾಲನ್, ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಾದ ವಾಸುದೇವನ್ ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿ, ಪ್ರಿಯಾ ವಾಸುದೇವನ್, ರಾಜೀವ್ ಭಂಡಾರಿ, ಶಿವುಸಾಗರ್ ನೇಮಿಚನ್, ದರ್ಬುಕುಲ ವಂಶಿ, ಎಸ್. ಭಾಸ್ಕರನ್​, ಗ್ರೇಟಾ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್​ಡಿಎಫ್​ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ–1860ರ ಕಲಂ 419, 420 ಮತ್ತು 120ಬಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಈ ಮಧ್ಯ ಇ.ಡಿ 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4ರಂದು ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ–2002ರ (ಪಿಎಂಎಲ್ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಸಿಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು.

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BENGALURU
ಓಝೋನ್‌ ಅರ್ಬಾನಾ
ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
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