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ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಂಜಿನ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್​, ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಸ್​ ಅಳವಡಿಕೆ: ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗರಂ!

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್​, ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಸ್​ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ದುರ್ಬಳಕೆ ಎಂದಿದೆ.

HC OUTRAGED OVER INSTALLATION OF FLEXI SIGNS AND HOARDINGS BEFORE PERMISSION WAS GRANTED
ಹೈಕೋರ್ಟ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 14, 2026 at 10:25 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ಆಗಸ್ಟ್​ 14ರಂದು ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ 'ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಸಂಕಲ್ಪ ದಿನ'ದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪಂಜಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಣೆಯ ನಡುವೆಯೂ, ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ತೀರ್ವ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

ಪೊಲೀಸರು ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರಾದ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಮೈಸೂರು ನಗರ ಸಂಚಾಲಕ ಎ.ವೈ. ವಸಂತಕುಮಾರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರಜ್​ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು.

ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ವಕೀಲರು, ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲು ಬದಲಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ ವಾಪಸ್​ ಆಗಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಅನುಮತಿ‌ ನೀಡದಿದ್ದರೂ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್‌/ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲು ಪೊಲೀಸರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಜಿದಾರರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಆ ಕುರಿತು ಪೋಟೋಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಈ ರೀತಿಯ ನಡುವಳಿಕೆಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಆಡಳಿತದ ಮೌಲ್ಯವಿದಿಯೇ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ತೀರ್ವ ಕೋಪಗೊಂಡ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡದಿದ್ದರೂ ಹೇಗೆ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್​ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಈ ನಡೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪರ ಆದೇಶ ನೀಡಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಮುನ್ನವೇ ಜಾಹೀರಾತು ಅಳವಡಿಸಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ನಡೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ದುರುಪಯೋಗವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಮಿತಿಮೀರಿದ ನಡವಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು.

ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ನೆಲದ ಕಾನೂನಿನ ನೀಡುವ ಬೆಲೆ ಇದೆಯೇ? ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿವೇಚನಾಧಿಕಾರಿ ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಪರ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಬಂದೋಬಸ್ತ್‌ಗಾಗಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಮನವಿಗೆ ಒಪ್ಪದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲು ಉಂಟಾಗುವ ಖರ್ಚು - ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅರ್ಜಿದಾರರೇ ಭರಿಸಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರವೇನು ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಿರಿ. ಯಾರನ್ನು ಭದ್ರತೆ ನಿಯೋಜಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಅರ್ಜಿದಾರರೇ ಹೊರಬೇಕು. ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲು ಹಾಗೂ ಮೂರು ಬೆಟಾಲಿನಿಯನ್‌ ನಿಯೋಜಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಖರ್ಚು ಅನ್ನು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಭರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದೂಡಿತು.

ಇದೇ ಅರ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಡೆದ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಕೀಲರು, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಜಾಗವು ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗದು. ಇನ್ನೂ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮೇಲೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಕ್ರಿಮಿನಲ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ವಾದ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ನಿಮಿತ್ತ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಕೋಮು ವಿಚಾರ ಹೇಗಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೂ ಕೋಮು ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಎಂದು ಕೇಳಿತು.

ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನವಿ ಏನಿತ್ತು: ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 14ರಂದು ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಸಂಕಲ್ಪ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ಮಂಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಿಲಕನಗರದಲ್ಲಿ ಪಂಜಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪಂಜಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆರ್.ಎಂ.ಸಿ ಗಣೇಶ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು, ಮಿಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸರ್ಕಲ್, ಸಡೆ ರಸ್ತೆ, ಮೀನಾ ಬಜಾರ್, ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಸರ್ಕಲ್, ಲಷ್ಕರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಸರ್ಕಲ್, ದೊಡ್ಡ ಗಡಿಯಾರ ಸರ್ಕಲ್ ಮೂಲಕ 2.5 ಕಿ.ಮೀ ಸಾಗಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೋಟೆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಜ್​ ಮಾಡಿದ ಹಣ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಕಾಯಿಸದೇ, ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸದಿಂದ ಪಾವತಿಸಿ: ಹೈಕೋರ್ಟ್​

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BENGALURU
ಪಂಜಿನ ಮೆರವಣಿ
ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವ 2026
HIGH COURT

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