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ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿ ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪ: PSI ವಿರುದ್ದ ತನಿಖೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಸ್ತು

ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿ ವಂಚಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್‌ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್‌ (ಪಿಎಸ್ಐ) ವಿರುದ್ಧದ ತನಿಖೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.

ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಹೈಕೋರ್ಟ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 21, 2026 at 9:44 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸಿದ ನಂತರ ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ತುಂಗಾನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಗಾದಿಲಿಂಗಪ್ಪ ಎಂಬವರ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಎಫ್ಐಆರ್ ರದ್ದು ಕೋರಿ ಗಾದಿಲಿಂಗಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರ ಪೀಠ, ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್‌ಐ ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸಹ ಆರೋಪಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತಾಯಿಯ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪ ಅಸಂಭವವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತಾಯಿಯ(ಎರಡನೇ ಆರೋಪಿ/ಅರ್ಜಿದಾರರು) ವಿರುದ್ಧದ ತನಿಖೆಗೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಮೊದಲನೇ ಆರೋಪಿಯಾದ ಪಿಎಸ್‌ಐ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ದೂರುದಾರೆಯು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಮೊದಲನೇ ದೂರು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಅರ್ಜಿದಾರರು ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಇನ್ಸ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ನಡುವೆ ಸಂದೇಶ ವಿನಿಮಯವಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆದು ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ದೂರುದಾರೆಗೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದು, ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರುದಾರೆ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರಗಳು ಆದೇಶದಲ್ಲಿವೆ.

ಅಲ್ಲದೇ, ಮದುವೆಯ ಭರವಸೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೂರುದಾರೆ ಪಿಎಸ್ಐ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲನೇ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ದೂರು ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಕೂಡಲೇ ದೂರುದಾರರು ಎರಡನೇ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿ, ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ಹೆದರಿಸಿ ದೂರು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಈ ದೂರು ರದ್ದು ಕೋರಿ ಪಿಎಸ್‌ಐ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಾಯಿ ಈ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.

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TAGGED:

PSI
SEXUAL OFFENSE
MARRIAGE
CHEATING CASE
HIGH COURT

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