ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೀವನಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸುವಂತಿರಬೇಕು: ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೌಕರರ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
Published : June 5, 2026 at 2:37 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೀವನಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸುವಂತಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿರುವ ಬಟ್ಟೆ ಡೈಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್, ರೇಷ್ಮೆ ಜವಳಿ, ನೂಲಿನ ಗಿರಣಿ (ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಮಿಲ್ಸ್) ಹಾಗೂ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಉದ್ಯಮಗಳ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 2023ರ ಜನವರಿ 17ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.
ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಹಲವು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅನಂತ್ ರಾಮನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಕಾಯ್ದೆ 1948ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 5(1)(b) ಪ್ರಕಾರ, ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಗಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ 2 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಈ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿಲ್ಲ. ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೀವನಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕಡೆಗೆ ಇರಬೇಕು. ತೀರಾ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಲ್ಲದೇ ವೇತನವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ರದ್ದಾಗಿದ್ದ 2019ರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಮಾನದಂಡವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಶೇ. 14ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ. 2023ರ ಜನವರಿ 17ರಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ನಾಲ್ಕೂ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಬಟ್ಟೆ ಡೈಯಿಂಗ್, ರೇಷ್ಮೆ ಮತ್ತು ನೂಲಿನ ಗಿರಣಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 30, 2017ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರವೇ ವೇತನ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದುವರೆಗೆ ನೀಡದ ಬಾಕಿ ವೇತನದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ. 6ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಉದ್ಯಮದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ 2014ರ ನಂತರ ಸೂಕ್ತ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು 1948ರ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರವೇ ಹೊಸದಾಗಿ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಇಡೀ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಹೊಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಇಂದಿನಿಂದ 6 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹೊಸ ವೇತನ ಸಂಹಿತೆ ನವೆಂಬರ್ 21, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರೂ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹಳೆಯ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲೇ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಬೇಕು. ಕಾನೂನು ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ ವೇತನವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಅಥವಾ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರದ್ದಾಗಿದೆ. 2019ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವವರೆಗೂ 1948ರ ಕಾಯಿದೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ?: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 2023ರ ಜನವರಿ 17 ಎಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿ, ಈ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮಗಳ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು 2017ರಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ವೇತನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇತರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ (ಮಣ್ಣು, ಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ) ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಜವಳಿ ಹಾಗೂ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ವೇತನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ 7 ಲಕ್ಷ ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ ಶೇ. 90ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಎಸಗಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿತ್ತು.
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