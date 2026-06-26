ಪತ್ನಿ ದೂರು ನೀಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪತಿಯ ಬಂಧನ: ಪೊಲೀಸರ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತರಾಟೆ
ಪತ್ನಿಯರು ದಿನಬೆಳಗಾದರೆ ಪತಿಯರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಯಾವುದೇ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸದೇ ನೇರವಾಗಿ ಪತಿಯನ್ನು ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿತು.
Published : June 26, 2026 at 6:24 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಪತ್ನಿ ದೂರು ನೀಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ, ಪತಿಯನ್ನು ಜೈಲಿಗಟ್ಟುವ ಪೊಲೀಸರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಜತೆಗೆ, ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಬಾಗಲೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣಂ ಎಂಬವರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂದಿನ 12 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾವಾರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಯಾವ ಪ್ರಕಣದಲ್ಲಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕು. ಯಾವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಾರದು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ಬಾಗಲೂರು ಠಾಣೆಯ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು.
ಇದಕ್ಕೆ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಬರುವಂತೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪೀಠ, ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ ನಾಮಕಾವಸ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು.
ಐಪಿಸಿ 498ಎ (ವರದಕ್ಷಿಣೆಗಾಗಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಿರುಕುಳ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ದೂರು ನೀಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪತಿಯನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಯಾ? ಎಂದು ಪೀಠ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ನಡುವಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಕಲು ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಪೀಠ, ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ನಡುವೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ನಕಲು ಮಾಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೇ? ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದೆಂದರೆ ಆಟ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆಯೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯರು ದಿನಬೆಳಗಾದರೆ ಪತಿಯರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಯಾವುದೇ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸದೆ ನೇರವಾಗಿ ಪತಿಯನ್ನು ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅಮಾಯಕರನ್ನು ಜೈಲಿಗಟ್ಟಿದರೆ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು.
ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಪೋಲೀಸರು ಎಂದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗುವುದು. ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನಿಂದ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿತು.
ಅಲ್ಲದೆ, ಪತಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಿರುಕುಳ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ನಕಲು ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕುವುದೇ?. ಪತ್ನಿ ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪತಿಯನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ. ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಬಂಧಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೋಟಿಸ್ಗೆ ಸಹಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೀರಿ. ನಾಗರಿಕರ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಬಿಎನ್ಎಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 69 (ನಂಬಿಸಿ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಕಾನೂನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು.
ಅರ್ಜಿದಾರ ಆರೋಪಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು.
ದೂರುದಾಖಲಾದ 5 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಬಂಧಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು?, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದ ಬಳಿಕ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿಲ್ಲ. ಈ ನಡುವೆ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣ ತನಿಖೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿದ್ದೀರಿ, ಯಾವುದೇ ತನಿಖೆ ಮಾಡದೆ, ತಕ್ಷಣ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ವಿವೇಚನೆ ಬಳಸದೆ ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೀಠ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿತು.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮತ್ತು ದೂರುದಾರರು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಪತಿ ತನ್ನ ಸಹಿ ಪೋರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಬದಲಾದ ತಕ್ಷಣ, ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 35ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಪತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು.
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