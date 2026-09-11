ವಿಟಿಯು ಉಪಕುಲಪತಿ ಸೇವೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ರದ್ದು ಕೋರಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್: ಡಾ.ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್ ಹುದ್ದೆ ಅಬಾಧಿತ
ಬೆಳಗಾವಿಯ ವಿಟಿಯು ಉಪಕುಲಪತಿಗಳ ಸೇವಾ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಜಾ ಮಾಡಿದೆ.
Published : September 11, 2026 at 12:29 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಳಗಾವಿಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ (ವಿಟಿಯು) ಉಪಕುಲಪತಿಯಾಗಿ (ವಿಸಿ) ಡಾ.ಎಸ್.ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್ ಅವರ ಸೇವಾ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸುವಂತೆ (ಕ್ವೊ ವಾರಂಟೊ) ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಆದೇಶದಿಂದ ಡಾ.ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್ ಅವರ ಹುದ್ದೆ ಅಬಾಧಿತವಾಗಿದೆ.
ದಿ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾ.ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ತುಬಾಟಿ ಎಂಬವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠವು ಈ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಯಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್ ಅವರನ್ನು ಉಪಕುಲಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿ ಈಗಾಗಲೇ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಸೇವಾ ವಿಸ್ತರಣೆ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಿಗಿರಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಸೇವಾ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನೇಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ, ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ, ಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿ, ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಡಾ. ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೇಮಕ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪದೇ ಪದೆ ಶೋಧನೆಗೊಳಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಎದುರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್ ಅವರನ್ನು ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಸುವುದು ಕಾನೂನಿನ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಲೋಪವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಅರ್ಜಿದಾರರು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಊಹೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವೊ ವಾರಂಟೊ ಹೊರಡಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಆಧಾರಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಡಾ.ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್ ಅವರ ಈ ಹಿಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕುಲಪತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬಳಿಕ 2022ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29ರಂದು 3 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ವಿಟಿಯು ಉಪಕುಲಪತಿಯಾಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದರು. ಈ ನೇಮಕ ಆದೇಶವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ವಜಾಗೊಳಿಸಿತ್ತು.
ವಿಟಿಯು ಕಾಯ್ದೆ 1994ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 13(4)ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು/ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಳಸಿ, 2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಡಾ.ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 3 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.
ಈ ನಡುವೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಡಾ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬವರು ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿಟ್ಟ ಆರೋಪವಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧನ ಸಹಯೋಗ ಆಯೋಗ(ಯುಜಿಸಿ) ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು 2018ರ ಪ್ರಕಾರ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದ ಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯುಜಿಸಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದು, ಸದ್ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಉನ್ನತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದ ಪ್ರತಿವಾದಿ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್ ಪರ ವಕೀಲರು, 'ಸೇವಾ ವಿಸ್ತರಣೆ' ಎಂಬುದು ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳ ವಿವೇಚನಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮುಂಚಿನ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಉನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಹಳೆಯ ವಾದಗಳನ್ನೇ ಹೊಸ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ಕೋರಿದ್ದರು.
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