ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಪೆರೋಲ್ ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ
ಭೌತಿಕ ಪೆರೋಲ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬದಲಿಗೆ ಪೆರೋಲ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವವರೆಗಿನ ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
Published : October 18, 2025 at 7:27 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ಕಾರಾಗೃಹಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಪೆರೋಲ್ ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭೌತಿಕವಾಗಿ (ಮುಖತಃ) ಪೆರೋಲ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬದಲಿಗೆ ಪೆರೋಲ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವವರೆಗಿನ ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 4 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ(ಐಟಿ) ವಿಭಾಗದ ಡಿಜಿಪಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಅಪರಾಧಿಯ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮನೆ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಮಗನಿಗೆ 30 ದಿನ ಪೆರೋಲ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರಜ್ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರಿದ್ದ ಏಕ ಸದಸ್ಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಹಾಲಿ ಇರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧಿ ಪೆರೋಲ್ ಬೇಕೆಂದರೂ ಸಹ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಂತರ ಆರ್ಜಿಯ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅದೇ ಪದ್ದತಿ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪೆರೋಲ್ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹಾಗೇ, ಪೆರೋಲ್ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ವಿವರ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೆರೋಲ್ ನೀಡಿದರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಆಗುವ ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಜತೆಗೆ ಪೆರೋಲ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದರೆ ಅಪರಾಧಿಗೆ ಇರುವ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ವರದಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ಪೆರೋಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕಾದ ಜರೂರು ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಐಟಿ ವಿಭಾಗದ ಡಿಜಿಪಿ ಈ ಕುರಿತು ವಿಸ್ತತ ಯೋಜನಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ 2021ರ ಪೆರೋಲ್ ನಿಯಮಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೋಷಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಪೆರೋಲ್ ನೀಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜೈಲು ಸೇವೆಗಳ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪೆರೋಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳು, ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅರ್ಜಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದು, ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ, ಪೆರೋಲ್ ಅವಧಿಯ ಕುರಿತು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕಾರಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತಿತರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.
ಜತೆಗೆ, ಅರ್ಜಿದಾರರ ತಾಯಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ 30 ದಿನ ಪೆರೋಲ್ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿ ಪೆರೋಲ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈದಿಗಳು ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸೇವಾ ಕೈಪಿಡಿ, 2021 ರ ನಿಯಮ 638 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪೆರೋಲ್ ರಜೆಗಾಗಿ ಅಪರಾಧಿಯಿಂದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮುಖ್ಯ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್/ಜೈಲುಗಳ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ವಾಸಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು/ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅನುಮತಿ ವರದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನಿಯಮ 638 (ಐಐ)(ಬಿ) ಪ್ರಕಾರ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ವರದಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಪರಾಧದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ವಿಧಿಸಲಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮುಖ್ಯ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ / ಜೈಲುಗಳ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹುಡುಕುವುದು ಅಥವಾ ವರದಿ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.
