'ಕೆಂಪುಕೋಟಿಯ ಮೇಲೆ ಮುತ್ತು ಚಲ್ಲಿತ್ತಲೇ ಪರಾಕ್': ಮಾಲತೇಶ ದೇವರ ಕಾರ್ಣಿಕ, ದೈವವಾಣಿಯ ಅರ್ಥವೇನು?
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದೇವರಗುಡ್ಡದ ಮಾಲತೇಶ ದೇವರ ಕಾರ್ಣಿಕೋತ್ಸವ ಸೋಮವಾರ ನಡೆಯಿತು.
Published : October 20, 2026 at 8:18 AM IST
ಹಾವೇರಿ: ನಾಡಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾರ್ಣಿಕೋತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದೇವರಗುಡ್ಡದ ಮಾಲತೇಶ ದೇವರ ಕಾರ್ಣಿಕೋತ್ಸವ ನವರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಡೆಯಿತು. ಗೊರವಯ್ಯ ನಾಗಪ್ಪಜ್ಜ ಉರ್ಮಿ ಅವರು 15 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಬಿಲ್ಲನ್ನೇರಿ ದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನುಡಿದರು.
ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಾಲತೇಶ ಕಾರ್ಣಿಕೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಗೊರವಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ 9 ದಿನ ಕಠಿಣ ಉಪವಾಸ ವೃತ ಕೈಗೊಂಡು, 15 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಬಿಲ್ಲನ್ನೇರಿ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಣಿಕ ನುಡಿಯುತ್ತಾರೆ.
ದೇವರಗುಡ್ಡದ ಕರಿಯಾಲ್ ಕಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೊರವಯ್ಯ ನಾಗಪ್ಪಜ್ಜ ಉರ್ಮಿ ನುಡಿದ ಕಾರ್ಣಿಕದ ನುಡಿ ಭಕ್ತರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. 'ಕೆಂಪುಕೋಟಿಯ ಮೇಲೆ ಮುತ್ತು ಚಲ್ಲಿತ್ತಲೇ ಪರಾಕ್' ಅನ್ನೋ ದೈವವಾಣಿಯನ್ನ ಗೊರವಯ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಂತೆ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ಣಿಕ ನುಡಿಯ ಅರ್ಥವೇನು?: ಈ ವರ್ಷ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟು ರೈತರು ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೈವನುಡಿಯು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ, ಮುಂಬರುವ ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಿದ್ದು ರೈತರು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೆ ನವರಾತ್ರಿ ಕಾರ್ಣಿಕವನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿಯೂ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾಲತೇಶ ದೇವರ ನುಡಿಯು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. 'ಕೆಂಪುಕೋಟಿಯ ಮೇಲೆ ಮುತ್ತು ಚಲ್ಲಿತ್ತಲೇ ಪರಾಕ್' ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿರುವ ಸಂತೋಷಭಟ್ಟ ಗುರೂಜಿ, ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾಧು-ಸಂತರು ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸುವ ಕಾಲ ಬರಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧು-ಸಂತರಿಗೆ ದೇಶದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಸಿಗಬಹುದು. ಸಾಧು-ಸಂತರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಕುರಿತ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ದೇವರಗುಡ್ಡದ ಕಾರ್ಣಿಕ ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ರೈತರ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯದ ಬೆಳೆವಣಿಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನ ನೀಡಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಮಾಲತೇಶ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸುರಿದು ಫಸಲು ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಭಕ್ತರು.
ಕಾರ್ಣಿಕದ ಮಹತ್ವ: ಮಾಲತೇಶ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗೊರವಯ್ಯನ ನುಡಿ ಕೇಳಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನೆರೆಹೊರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಜನರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಗೊರವಯ್ಯನ ಬಾಯಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರತಿ ಶಬ್ದವೂ ಅಕ್ಷರಶಃ ಸತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ನುಡಿಯು ಜನರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
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