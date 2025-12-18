ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರೇ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಾವೇರಿಯ ಅಕ್ಕ ಕೆಫೆ ಬಂದ್
ಈ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಶುಚಿ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಅಡುಗೆ ಖಾದ್ಯಗಳ ಸರಬರಾಜು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರು ತೃತೀಯಲಿಂಗಿಗಳು. ಆದರೆ ಈ ಅಕ್ಕ ಕೆಫೆ ಇದೀಗ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ.
Published : December 18, 2025 at 10:50 AM IST
ಹಾವೇರಿ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು 50 ಅಕ್ಕ ಕೆಫೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಬದಲು ತೃತೀಯಲಿಂಗಿಗಳು ಅಕ್ಕ ಕೆಫೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿಯೇ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಅಕ್ಕ ಕೆಫೆ ಹಾಗೂ ನಂದಿನಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಬಂದ್ ಆಗಿವೆ.
ದೂರ ದೂರದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಊಟ ಮತ್ತು ಉಪಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ತೃತೀಯಲಿಂಗಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಕ್ಕ ಕೆಫೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಹಾವೇರಿಯ ಈ ಕೆಫೆಗೆ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಶುಚಿ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಅಡುಗೆ ಖಾದ್ಯಗಳ ಸರಬರಾಜು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರು ತೃತೀಯಲಿಂಗಿಗಳು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪರದಾಟ: ಅಕ್ಕ ಕೆಫೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರುವ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಊಟ ಉಪಹಾರ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ನಗರ ಹೊರವಲಯದ ದೇವಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕಚೇರಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಹಾರ ಮತ್ತು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಮಾರಂಭಗಳು ನಡೆದರೆ ಈ ಅಕ್ಕ ಕೆಫೆಯಿಂದಲೇ ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಶುಚಿಯಾಗಿ ಆಹಾರ ಸಿಗುವ ಕಾರಣ ಜನರು ಈ ಅಕ್ಕ ಕೆಫೆಗೆ ಮಾರುಹೋಗಿದ್ದರು. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ ಕಫೆಯ ವಹಿವಾಟು ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂಡಕ್ಕಿ ಮಿರ್ಚಿ, ಹೋಳಿಗೆ - ಶೀಕರಣಿ ಊಟ ಸೇರಿದಂತೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ತಿನಿಸುಗಳಿಂದ ಅಕ್ಕ ಕೆಫೆ ಪ್ರಸಿದ್ದವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕಚೇರಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಮಿಸುವ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಿಗದೆ ಪರದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
15 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ- 10 ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ: ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿಂದಿನ ಸಿಇಒ ಅಕ್ಷಯ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ತೃತೀಯಲಿಂಗಿಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಕಾ ಕೆಫೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಹ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಕೆಫೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಸಾವಿತ್ರಾ ಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ದೇವಗಿರಿ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಅಕ್ಕ ಕೆಫೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 10 ತೃತೀಯಲಿಂಗಿಗಳು ಇದರಿಂದ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ, ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ತೊರೆದು ಬದುಕು ಹಸನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಆಹಾರ ಪೂರೈಸಲು ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಕೆಫೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರೈಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ನಷ್ಟ ತಂದಿದೆ.
ಸಿಇಒ ಏನಂತಾರೆ? ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಹಾಲಿ ಸಿಇಒ ರುಚಿ ಬಿಂದಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಹಾವೇರಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಕೆಫೆ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಕೆಫೆ ದೇವಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾವಿತ್ರಾ ಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ದಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೆಫೆಯ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ದಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೂರು ಸ್ವೀಕಾರವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಫೆಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಈ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 17-10-2025 ರಂದು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯು ಮೇಲಿನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರದ ಕಾರಣ ಅಕ್ಕ ಕೆಫೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವರದಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ಮೇಲೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವಹಿಸಿ ನಂತರ ಅಕ್ಕ ಕೆಫೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
