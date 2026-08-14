ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 22 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಹಾವೇರಿ ಮಹಿಳೆ!
ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ರಿದ್ದ ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿನ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ 22 ಲಕ್ಷ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 14, 2026 at 10:17 AM IST|
Updated : August 14, 2026 at 10:37 AM IST
ಹಾವೇರಿ: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ AI ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ಒತ್ತಿ ನಾಗರಿಕರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ, ಲಿಂಕ್ ಬಳಸಿ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು 22 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರೆನ್ನಲಾದ ಎಐ ಬಳಸಿ ಮಾಡಲಾದ ಪೇಕ್ ವಿಡಿಯೋ ನಂಬಿ ಮಹಿಳೆ ಹಣ ಹಾಕಿ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತನಾಮರ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಪೇಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿ ಹಣ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ AI ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸುಳ್ಳು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಹಣ ಕದಿಯುವ ಖದೀಮರಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದಂತೆ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಿಂಕ್ ಬಳಸಿ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯೆ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖರ ಎಐ ವಿಡಿಯೋ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಣ ಲಪಟಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
22 ಸಾವಿರ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಡಬಲ್ ಹಣ, ತ್ರಿಬಲ್ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಹಾವೇರಿ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ಒತ್ತಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 22 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹಾವೇರಿ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಲಿಂಕ್ ಬಂದರು ಒತ್ತಬೇಡಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಓಟಿಪಿ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ಹಾಕಿ ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿ ಎಂದು ಹಾವೇರಿ ಎಸ್ಪಿ ಯಶೋಧಾ ವಂಟಗೋಡಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
bxb ಮಾಕೆರ್ಟ್ ಹೆಸರಿನ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಕೇವಲ 22 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಎಐ ವಿಡಿಯೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ಗೆ RTGS ಮತ್ತು IMPS ಮೂಲಕ ಬರೋಬ್ಬರಿ 22 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಲಾಭ ಕೊಡದೇ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಮೋಸದ ಜಾಲಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಂತಹುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಗಣ್ಯರ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಹಣದ ಆಸೆಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಹಾಕಿ ಮೋಸ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಬಂಧನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂತಹ ಆಪ್ಯ್ ಗಳ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಾವೇರಿಯ ರಮೇಶ್ ಕಡಕೋಳ್, "ಇತ್ತಿಚೀಗೆ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಹಗುರ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರದಾದರೂ ವಿಡಿಯೋ, ಆಡಿಯೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಐಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಜ ಯಾವುದು ಸುಳ್ಳು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಬಡ ಜನರದು ಮುಗ್ದ ಮನಸ್ಸು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಣವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ವಂಚಕರು ಯಮಾರಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದರು.
"ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಡೆದು ಸುಖಮಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಕನಸು ಕಂಡ ವಯೋವೃದ್ದರನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ವಂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಐದು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಣ ಹಾಕಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದ ಹಣ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್, ಅಂಬಾನಿ, ಅದಾನಿ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಐದು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಎಂದು ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡುತ್ತಾರೆ".
"ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಈ ಜನಾನು ಹಣ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ರೀತಿಯ ವಂಚನೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೈಬರ್ ಸೆಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಅವುಗಳೆಲ್ಲಾ ಪೇಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು.ಈ ರೀತಿಯ ಪೇಕ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಡಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯುವಕರು ಹೊಸ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಲಿತವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೇಕ್ ಯಾವುದು, ನಿಜ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಸಾವಿರ - ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದವರನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರ, ಅಂತದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರೆ ಬಡವರು ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತೆ" ಎಂದು ರಮೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಹಾವೇರಿ ಎಸ್ಪಿ ಯಶೋಧಾ ವಂಟಗೋಡಿ, "ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಯುಪಿಐ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಇಡಿ ಜಡ್ಜಸ್ ಸಿಬಿಐ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಜನರನ್ನು ಹೆದರಿಸಿ ಹಣ ಲಪಟಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಿಂಕ್ ಡೌನಲೋಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಆಮೀಷ ಒಡ್ಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಓಟಿಪಿ ಹೇಳಿ, ಆದಾರ್ ನಂಬರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಎಐ ಜನರೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಹಣ ಹಾಕಿದರೆ ಡಬಲ್ ಹಣ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ವಂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಎಐ ಮೂಲಕ ತಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ರೀತಿ ರೀ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ".
"ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ ನಿಜ ಎನ್ನುವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಣ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತಾ?. ಈ ರೀತಿಯ ಆಮೀಷ ಒಡ್ಡುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಮೋಸಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬೇಡಿ, ಒಂದು ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು. ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದಾಗ ಸಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಇದು ನೀವಾ ಬೇರೆಯವರಾ ಎಂಬುವದನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಇದ್ದು ಹಣ ಹಾಕಿದರೆ ಡಬಲ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಕಲಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದಾಸೆಗೆ ದುರಾಸೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದೇ ಈ ರೀತಿ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸುವಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬಾರದು ಓಟಿಪಿ ಹೇಳದೆ, ಇದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ವಂಚನೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯ ವಂಚನೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಎಕ್ಸಚೆಂಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡಾಟಾ ತಗೆದುಕೊಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ವಂಚನೆಗಳಿಗೆ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರೇ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 20 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಸುಳಿವು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಹೇಗೆ" ಎಂದು ಹಾವೇರಿ ಎಸ್ಪಿ ಯಶೋಧಾ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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