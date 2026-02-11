ETV Bharat / state

ಈಡೇರದ ಹಾವೇರಿ ಜನರ ಕನಸು: ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಗೊಂಡು 10 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಇನ್ನೂ ಮನೆ ತಲುಪದ ನೀರು

16,365 ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಳದ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಮೀಟರ್ ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನೀರು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ.

24-hour water supply scheme
24 ಗಂಟೆ‌ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಯೋಜನೆ (ETV Bharat)
Published : February 11, 2026 at 1:30 PM IST

ಹಾವೇರಿ: ಏಲಕ್ಕಿ ನಗರಿ ಹಾವೇರಿ ನಿವಾಸಿಗಳು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ ವರ್ಷದ 365 ದಿನಗಳು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಕನಸು. ಅದರಂತೆ ಹಾವೇರಿ ನಗರಸಭೆ 2016 ರಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ನಗರಕ್ಕೆ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ‌ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿತು. 2017ರಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿ 10 ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ ಪೂರೈಕೆಯ ಪೈಪ್​ಲೈನ್​ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಹರಿದಿಲ್ಲ.

ಹರಿಯಾಣ ಮೂಲದ ಕಂಪನಿ‌ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿತ್ತು. ನಗರದ ತುಂಬಾ ಸುಮಾರು 200 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹಾಕಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ 16,365 ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಳದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸಹ ನೀಡಲಾಯಿತು.‌ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ನೀರು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ.

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಕಂಪನಿಯ ಆಮೆಗತಿ ಕೆಲಸ: ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಉತ್ಸಾಹ ತೋರಿದ್ದ ಕಂಪನಿ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಧಾನಗತಿ ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಕಂಪನಿಗೆ 2017ರಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಗಡುವು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಹಲವು ಬಾರಿ ಗಡುವು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿತು‌. ನಗರಸಭೆ ಸುಮಾರು 16 ಬಾರಿ ಕಂಪನಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಗಡುವನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿತು. ಆದರೂ ಸಹ ಕಂಪನಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೇ ಹಾವೇರಿ ನಗರಸಭೆ ವಿರುದ್ದವೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿತು. ಪರಿಣಾಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಹಾವೇರಿ ನಗರಸಭೆ ದಾಖಲಾತಿ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರವೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾತಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಾವೇರಿ ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಕಾಂತರಾಜು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಿರಂತರ ನೀರು ಪೂರೈಸಲು ಹೆಗ್ಗೇರಿ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು: ಹಾವೇರಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಈ ಮೊದಲು ಕರಜಗಿ ಬಳಿ ಹಾದುಹೋಗಿರುವ ವರದಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು‌. ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಕಂಚಾರಗಟ್ಟಿಯ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯ ನೀರು ಬಳಸಲು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು‌. ಕೊನೆಗೆ ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಗ್ಗೇರಿಗೆ‌ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ ಹಾವೇರಿ ಜನರ ನೀರಿನ ಬವಣೆ ತೀರಿಸಲು ನಗರಸಭೆ ಮುಂದಾಯಿತು.

ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ‌ ಬಿಗಡಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ: ಇತ್ತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬಳಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ ಬೇಡ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನ ಎರಡು ಗಂಟೆ ನೀರು ಪೂರೈಸಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ‌. ಈಗಲೇ ಈ ರೀತಿಯಾದರೆ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಳಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಲಕರಣೆಗಳು: ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ ನೀರು ಪೂರೈಸಲು ಹಾಕಿರುವ ಉಪಕರಣಗಳು ಹಾಳಾಗಲಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೈಪ್​ಗಳು ಒಡೆದು ಹೋಗಿವೆ‌. ಮೀಟರ್​ಗಳು ಧೂಳು ತಿನ್ನುತ್ತಿವೆ. ನಳಗಳು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿವೆ. ಜನರು ಮಾತ್ರ‌ ನಳದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

