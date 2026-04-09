ಹಾವೇರಿ: ಲಾಂಡ್ರಿ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು
ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮೊದಲು ಸರಿಯಾದ ದರ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ನಮಗೆ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುವ ಲಾಂಡ್ರಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : April 9, 2026 at 5:21 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಗರದ ಲಾಂಡ್ರಿ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೇಲೂ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಅನಿಲದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗದೆ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ 10ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಡಿವಾಳ ಕುಟುಂಬಗಳು ಪರದಾಡುತ್ತಿವೆ.
ತಮಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. ನಮಗೆ 15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೇಕು. ಆದರೆ, ಬುಕ್ ಮಾಡಿ 20 ದಿನವಾದರೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಕುಟುಂಬಗಳ ಬೇಸರ.
ಇಸ್ತ್ರಿ ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ವಿರೋಧ: ಬಸವೇಶ್ವರನಗರದಲ್ಲಿ ಲಾಂಡ್ರಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ದ್ಯಾಮಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅನಿಲದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಣಕ್ಕೆ ತಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಸ್ತ್ರಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಷ್ಟೇಕೆ? ಬೇರೆಯವರು ನಿನಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿನಂತೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮೊದಲು ಯಾವ ದರದಲ್ಲಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆನೋ ಅದೇ ದರದಲ್ಲಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವೆ. ಆದರೆ, ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮೊದಲು ಸರಿಯಾದ ದರಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ನಮಗೆ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೊದಲಿನ ರೀತಿ ಸಿಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು. ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸಹ ಸ್ಟಾಕ್ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದರು.
ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ: "ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುವ ಮಡಿವಾಳರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮದು ಬಡ ಕುಟುಂಬ. ಗೂಡಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದು ಅದರಿಂದ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಹಣ ಗಳಿಸುವಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೇಳಿದರೆ ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ದರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲು ಒಂದು ಜೋಡಿ ಬಟ್ಟೆಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಈಗ 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಿದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ದರ ನಿನಗೇಕೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ನಿಂದ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ನಮಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಫುಟ್ಪಾತ್ ಜೀವನ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬಟ್ಟೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಉಳಿಯುತ್ತಿವೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು?. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತುಂಬಿದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ 15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೇಕು. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ?" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ದ್ಯಾಮಣ್ಣ ಪತ್ನಿ ನೀಲವ್ವ.
