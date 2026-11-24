ಸತತ 14 ಗಂಟೆ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಕಬ್ಬಿಗೆ 3225 ರೂ. ದರ ನೀಡಲು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರ ಒಪ್ಪಿಗೆ: ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿಂಪಡೆದ ಹಾವೇರಿ ರೈತರು
Haveri SugarCane Farmers Protest: ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 3225 ರೂ ದರ ನೀಡಲು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಹಾವೇರಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ತಾತ್ಕಾಲಿವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 24, 2026 at 8:17 AM IST
ಹಾವೇರಿ: ಸತತ 14 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಕೊನೆಗೂ ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 3225 ರೂಪಾಯಿ ದರ ನೀಡಲು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಸಭೆ ಮಂಗಳವಾರ ನಸುಕಿನ ಜಾವ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಖಾಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಸಚಿವ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ, ಡಿಸಿ ವಿಜಯ್ ಮಹಾಂತೇಶ್, ಎಸ್ಪಿ ಯಶೋಧಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚುನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಬ್ಬು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸಭೆ ಮುಗಿಯುವರೆಗೆ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿಯ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿ ರೈತರು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ಬೇಲಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದರು.
ಸಭೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 3600 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು 3100 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ ಹಲವು ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆ ಬಳಿಕ 3225 ರೂಪಾಯಿ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ರಿಕವರಿ 11 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 3600 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದರ ನೀಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ರಿಕವರಿ 9.44 ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ 3100 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ನೀಡಲು ಆಗಲ್ಲ ಎಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು.
3225 ದರ ನೀಡಲು ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ 14 ತಾಸುಗಳ ನಡೆದ ಸಭೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಸಚಿವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದರ ಕೊಡಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಆಕ್ರೋಶ ಇತ್ತು. ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದೆವು. ಮೂರು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು 3225 ರೂಪಾಯಿ ದರ ಕೊಡಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿಕವರಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 3225 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬರಗಾಲ ಇದೆ. ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರು ದರ ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ರಿಕವರಿ ಲ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕುರಿತು ಸಿಎಂ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಸಚಿವ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿಂಪಡೆದ ರೈತರು: ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಹಸಿರು ಸೇನೆ, ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚುನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಭೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು ಹಾವೇರಿ ಕಬ್ಬಿನ ರಿಕವರಿ ಕೇವಲ 9.4 ಇದೆ ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡಿದರು. ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 3100 ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದರು. ಆದರೆ ಸಚಿವ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಕೊನೆಗೆ 3225 ರೂಪಾಯಿ ದರ ನಿಗದಿ ಆಯ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ರಿಕವರಿ 11 ರ ಮೇಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ 9.4 ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದಾರೆ. ರೈತರಿಗೂ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಈ ದರ ಒಪ್ಪಿ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಚಳವಳಿ ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು. ರೈತರಿಗೆ ಕಬ್ಬಿನ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಆಗ್ತಿದ್ದು, ಅದನ್ನ ಸರಿ ಪಡಿಸುವಂತೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ರಿಕವರಿ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲ್ಯಾಬ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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