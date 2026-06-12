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ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಶಾಲೆಯ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದ ಗುರುವಿಗೆ ಹೊಸ ಕಾರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಶಿಷ್ಯ

ತಾನು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಶಾಲೆಯ ಶುಲ್ಕ ಕಟ್ಟಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂದುವರಿಸಲು ನೆರವಾದ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಶಿಷ್ಯ ಹೊಸ ಕಾರು ತಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಿ, ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಶಿಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟ ಹೊಸ ಕಾರಿನೊಂದಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಿ.ಎಸ್.ವಸ್ತ್ರದ
ಶಿಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟ ಹೊಸ ಕಾರಿನೊಂದಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಿ.ಎಸ್.ವಸ್ತ್ರದ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 12, 2026 at 10:32 PM IST

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ಹಾವೇರಿ: ಶಾಲೆಯ ಶುಲ್ಕ ಕಟ್ಟಿ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ನೆರವಾದ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಶಿಷ್ಯನೊಬ್ಬ ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾನಗಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಕುಮಾರೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ 'ಗುರುವಂದನಾ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯ ಗುರುವಿಗೆ ಹೊಸ ಕಾರಿನ ಕೀ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಹೊಸ ಕಾರಿನೊಂದಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಿ.ಎಸ್.ವಸ್ತ್ರದ, ಶಿಷ್ಯ ನವೀನ್‌ ಹೂಲಿಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮೂರುಸಾವಿರ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಗುರುಸಿದ್ದರಾಜಯೋಗೀಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ
ಹೊಸ ಕಾರಿನೊಂದಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಿ.ಎಸ್.ವಸ್ತ್ರದ, ಶಿಷ್ಯ ನವೀನ್‌ ಹೂಲಿಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮೂರುಸಾವಿರ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಗುರುಸಿದ್ದರಾಜಯೋಗೀಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ (ETV Bharat)

ಗುರುವಿನ ಋಣ ಮರೆಯದೆ ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿ ದಿನವೇ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.

ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಸಿ.ಎಸ್.ವಸ್ತ್ರದ ಅವರು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಉಡುಗೊರೆ ಪಡೆದವರು. ನವೀನ್‌ ಹೂಲಿಹಳ್ಳಿ ಎಂಬವರು ಕಾರು ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮೂರುಸಾವಿರ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಗುರುಸಿದ್ದರಾಜಯೋಗೀಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಾರಿನ ಕೀಯನ್ನು ತನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಗುರುವಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.

ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿರುವ ನವೀನ್, "ನಾನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು" ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.

ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕಾರಿನ ಕೀ ಹಸ್ತಾಂತರ
ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕಾರಿನ ಕೀ ಹಸ್ತಾಂತರ (ETV Bharat)

ನವೀನ್ 2007ರಲ್ಲಿ SSLC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ‌ ಶಾಲೆಯ ಶುಲ್ಕ ಕಟ್ಟಲು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಿ.ಎಸ್.ವಸ್ತ್ರದ ಅವರು, ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರೆಸಲು ನೆರವಾಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಶಿಷ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ದಿನವನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಚ್ಚಿನ ಗುರುವಿನ ರುಣ ತೀರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವುದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.

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