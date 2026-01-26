ಹಾವೇರಿ: ತೆರೆದ 38 ದಿನಕ್ಕೇ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಸಂತಾನಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ
ಹಾವೇರಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಸಂತಾಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದೀಗ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ.
Published : January 26, 2026 at 5:50 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ತೆರೆದಿದ್ದ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಸಂತಾನಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಈಗ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆರಂಭವಾಗಿ ಕೇವಲ 38 ದಿನಗಳಷ್ಟೇ ತೆರೆದಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 83 ಬೀದಿನಾಯಿಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸಂತಾನಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಆರಂಭವಾಗಿ 38 ದಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದ್ದು 83: ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಸಂತಾನಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು, ಬ್ಯಾಡಗಿ, ಹಾನಗಲ್ ಮತ್ತು ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆದು ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಸಂತಾನಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ರೇಬಿಸ್ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಸಂತಾನಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲು ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ.
ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾವೇರಿ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಸಂತಾನಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಹಾವೇರಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಸಂತಾಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ ದಾನಮ್ಮನವರ್ ಕೇಂದ್ರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದು 25 ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಸಂತಾನಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ನಗರಸಭೆ 2026 ರ ಜ. 10 ಮತ್ತು 11 ರಂದು 30 ಹಾಗೂ 28 ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಸಂತಾನಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದು ಮಾಡಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭವಾಗಿ 38 ದಿನವಾದರೂ ಸಂತಾನಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ 83.
ದಿನಕ್ಕೆ 30 ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಗುರಿ: ಪ್ರತಿದಿನ ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ 30 ಬೀದಿನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಾವೇರಿ ನಗರಸಭೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಸಂತಾನಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಗುರುತುಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ರೇಬಿಸ್ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾದ ನಂತರ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳನ್ನು ನಿಗಾವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅವುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಿಡಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರಲಾಗುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಗರಸಭೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿತ್ತು.
ಅದರಂತೆ ಪಶುಸಂಗೋಪನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪ್ರತಿನಾಯಿ ಸಂತಾನಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ 1645 ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಗರಸಭೆ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಉತ್ಸಾಹ ತೋರಿಸಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇದೀಗ ಹಾವೇರಿ ನಗರದ 1400 ಬೀದಿನಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ 83 ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂತಾನಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಸಂತಾನಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನಾಗರಿಕರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರಸಭೆಯ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರ್ಯ: ಹಾವೇರಿ ನಗರಸಭೆ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಸಂತಾನಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಾಗರಿಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಹಿಡಿಯಲು ನುರಿತ ತಜ್ಞರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬದಲು ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಇಲ್ಲದೆ ದಿನನಿತ್ಯ ನಾಯಿ ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಹ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋದಾಗ ಕಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ನಗರಸಭೆ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಸಂತಾನಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಾಗರಿಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೀದಿನಾಯಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಸಂತಾನಹರಣ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮರಿ ಹಾಕುತ್ತವೆ. ಈಗ ಇರುವ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕವನ್ನು ನಾಗರಿಕರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಾವೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 1400 ಬೀದಿನಾಯಿಗಳಿವೆ. ಈಗ ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿದ ನಾಯಿಗಳು ಮರಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 3000 ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಾಗರಿಕರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಗರಸಭೆ ಏನು ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ? ಯಾವ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಸಂತಾನಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಾಗರಿಕರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟು: ಆದರೆ, ನಾಗರಿಕರ ಆರೋಪ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿರುವ ಹಾವೇರಿ ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಕಾಂತರಾಜು ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಂತಾನಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಂತಾನಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆಯಲು ಮೊದಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಿರಾಸಕ್ತಿ ತೋರಿದರು. ನಂತರ ನಾವೇ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಸಂತಾನಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮುಂದಾದೆವು. ನಾವು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಟೆಂಡರ್ ಹಾಕಿದರು. ಅವರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲು ಆದೇಶ ಸಹ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ತಡವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ನೌಕರರ ಕೊರತೆ ಇದ್ದು ಅವರು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಸಂತಾನಹರಣ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಸಂತಾನಹರಣ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸಲೀಸಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನಾಗರೀಕರು ಹೆದರುವ ಆತಂಕಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಕಾಂತರಾಜು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
