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ಇಮ್ಮಡಿ ರಾಜಧನ ವಸೂಲಿಗೆ ಖಂಡನೆ: ಇಂದಿನಿಂದ ಕಲ್ಲು ಕ್ವಾರಿ, ಕ್ರಷರ್ ಘಟಕಗಳು ಬಂದ್

ಇಮ್ಮಡಿ ರಾಜಧನ ವಸೂಲಿ ನೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕಲ್ಲಿನ ಒಂದೇ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡು ಬಾರಿ ರಾಜಧನ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾಲೀಕರ ಒಕ್ಕೂಟ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

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ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 18, 2026 at 12:59 PM IST

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ಹಾವೇರಿ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದೇ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ರಾಜಧನ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ರಾಜಧನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಪಾಲಿಸಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಲೀಕರು ಇಂದಿನಿಂದ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಕಲ್ಲು ಗಣಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋನ್​, ಕ್ರಷರ್​ ಮಾಲೀಕರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ 53 ಕ್ರಷರ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾರಿ ಮಾಲಿಕರು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಕ್ವಾರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರಷರ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿಗೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಷ್ಕರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರಷರ್ ಘಟಕಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಲ್ಲು ಗಣಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಷರ್​ ಮಾಲೀಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾರಿ ಓನರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ್, ಇಮ್ಮಡಿ ರಾಜಧನ ವಸೂಲಿ ನೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕಲ್ಲಿನ ಒಂದೇ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡು ಬಾರಿ ರಾಜಧನ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಾದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಧನ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕಲ್ಲು ಗಣಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರಷರ್ ಮಾಲೀಕರಿಂದಲೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ರಾಜಧನ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹಾನಿ ಅನುಭವಿಸಿ ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕೂಡಲೇ ಇಮ್ಮಡಿ ರಾಜಧನ ಕೈಬಿಡಬೇಕು: ಒಂದೇ ಕಲ್ಲು ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಾಜಧನ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕೈಬಿಟ್ಟು, ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಾಜಧನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರಾಜಧನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದು ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ಹೊರಬರುವವರೆಗೆ ಮುಷ್ಕರ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಸಂಘದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕ್ವಾರಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಷರ್ ಮಾಲೀಕರು, ವಿತರಕರು ಸಂಘದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಸಹಕಾರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

ಕ್ವಾರಿ ಮಾಲೀಕರಾದ ದಾನಪ್ಪ ಚೂರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ದಂಡ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಕ್ವಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತೆಗೆದ ಕಲ್ಲಿಗೂ ಮತ್ತು ನಾವು ಕಟ್ಟಿದ ರಾಯಧನಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ ನಾವು ಕಟ್ಟಿದ ಹಣ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ದಂಡ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಡಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ದಂಡ ಹಾಕಿದರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಟ್ಟುತ್ತದೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

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TAGGED:

CRUSHER OWNERS ASSOCIATION
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