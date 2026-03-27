ಹಾವೇರಿ: ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥ್​ ಶಾಮನೂರು ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತೆ ಶ್ರೀಶೈಲ ಶ್ರೀ ಕರೆ

ದಾವಣಗೆರೆ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥ್​ ಶಾಮನೂರು ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತೆ ಶ್ರೀಶೈಲ ಶ್ರೀಗಳು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Jagadguru Chennasiddharama Panditaradya Shivacharya Swamiji of Srishaila Peetha
ಶ್ರೀಶೈಲ ಪೀಠದ ಜಗದ್ಗುರು ಚೆನ್ನಸಿದ್ದರಾಮ ಪಂಡಿತರಾದ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 27, 2026 at 10:18 AM IST

ಹಾವೇರಿ: ಸಮಾಜದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿ. ಸಮಾಜದವರೆಲ್ಲರೂ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ಶ್ರೀಶೈಲ ಪೀಠದ ಜಗದ್ಗುರು ಚೆನ್ನಸಿದ್ದರಾಮ ಪಂಡಿತರಾದ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥ್​ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರು.

ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ಸಮಾಜದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಸಂಘವನ್ನು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಮಾಜದವರಿಗೆ ಹೇಳ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈಗ ವಯಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ, ಆದರೆ ಅನುಭವ ಬರುತ್ತದೆ. ತಂದೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅವರಿಗಿದೆ. ಪಳಗಿದ ನಂತರ ತಾನಾಗಿಯೇ ಅನುಭವ ಬರುತ್ತದೆ. ಅನುಭವ ಬರಲು ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧ ಸಹಜ ಎಂದರು.

ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧ ಆಘಾತಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಯುದ್ಧ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ಮೂಲಕವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು. ಒಂದೆರಡು ದೇಶಗಳ ಯುದ್ಧವೂ ವಿಶ್ವದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಇರಾನ್​-ಇಸ್ರೇಲ್​ ಯುದ್ಧದ ಕುರಿತು ಭಾರತ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಂಡಿಸಲಿ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ. ಭಾರತ ಶಾಂತಿದೂತನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಇದರಿಂದ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕೀರ್ತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಏರಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೂ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಷಯ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

