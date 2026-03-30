ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಮೂಲಕ ಹಾವೇರಿ ಪುರಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಯುಗಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ಸಂಪನ್ನ

ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕುಸ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸ್ತಿ ಪೈಲ್ವಾನರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

PURASIDDESHWARA UGADI JATRA FESTIVAL CONCLUDES WITH WRESTLING TOURNAMENT
ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಮೂಲಕ ಪುರಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಯುಗಾದಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಪನ್ನ
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 30, 2026 at 1:03 PM IST

ಹಾವೇರಿ: ನಗರದ ಪುರಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಯುಗಾದಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬಿತ್ತು.

ಯುಗಾದಿಯ ದಿನಗಳಂದು ಪುರಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಂದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಜಂಗಿ ನಿಖಾಲಿ ಮತ್ತು ವಾರ್ಸಿ ಪಕಿ ಎಂಬ ಕುಸ್ತಿ ಆಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ವಾರ್ಸಿ ಪಕೀ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಹಾವೇರಿಯ ಹೊಸಮನಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕುಸ್ತಿ ಕಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದವು. ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಿಗೆ 2 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಗದೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.

150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೈಲ್ವಾನರು ಭಾಗಿ: ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕುಸ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ 150ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪೈಲ್ವಾನರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷದಿಂದ 30 ವರ್ಷದ ಪೈಲ್ವಾನರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಕೆಲವು ಪೈಲ್ವಾನ್ ಜೋಡಿಗಳು 10ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ನಿಮಿಷ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಗೆಲುವು ಯಾರದು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ದವಾಗದ ಪೈಲ್ವಾನರು ಅಧಿಕ ಸಮಯ ಎದುರಾಳಿಗಳ ಪಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಪಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಪೈಲ್ವಾನರ ಪಟ್ಟು ಪ್ರತಿಪಟ್ಟುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೋಡುಗರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿತ್ತು. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೇಕೆ, ಶಿಳ್ಳೆ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಪೈಲ್ವಾನರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಬೆಳಗಾವಿ, ಧಾರವಾಡ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಪೈಲ್ವಾನರು ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಗಳ ವಿರುದ್ದ ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿದರು. ಮಣ್ಣಿನ ಕಣದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಮಣ್ಣೆರಚಾಡಿ ಎದುರಾಳಿಗೆ ಅಹ್ವಾನ ನೀಡಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ನಿರ್ಣಾಯಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಯದ ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿದರು. ಗೆದ್ದ ಪೈಲ್ವಾನರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.

ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕುಸ್ತಿ ಕ್ರೀಡೆ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುವಸಮೂಹ ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಆಯೋಜಕರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಯುವಕರು ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಪೈಲ್ವಾನರೂ ಸಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೈಲ್ವಾನರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಗರಡಿಮನೆಗಳು ನಶಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕು. ನಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಗರಡಿ ಮನೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಯೋಜಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಹಲವು ಆಧುನಿಕ ರೋಗಗಳು ಯುವಸಮೂಹವನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿವೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡಿನ ಕುಸ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಂಗಸೌಷ್ಟವ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ನಾವು ಬಹಳ ಕಡೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಖಾಡ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿ ಆಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ನಮಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಕುಸ್ತಿ ಆಡಿಸದೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಕಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕುಸ್ತಿ ಪೈಲ್ವಾನರಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಬೇಕು. ಕುಸ್ತಿ ಉಳಿಯಬೇಕು" ಎಂದು ಕುಸ್ತಿಪಟು ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿದರು.

