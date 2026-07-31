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ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪರೇಡ್: 2.30 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪರೇಡ್ ನಡೆಸಿ, ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದ 2 ಕೋಟಿ 30 ಲಕ್ಷ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.

PROPERTY PARADE
ಸ್ವತ್ತನ್ನು ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಸ್​ಪಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 31, 2026 at 3:27 PM IST

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ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪರೇಡ್ ನಡೆಸಿ, ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದ 2 ಕೋಟಿ 30 ಲಕ್ಷ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ಹಣ, ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.

ಎಸ್‌ಪಿ ಯಶೋಧಾ ವಂಟಗೋಡಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 46 ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ಜಿಲ್ಲೆಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಹಾವೇರಿ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದ 2,527 ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 2,014 ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 539 ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದ 16 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದ 1 ಕೋಟಿ 19 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 1,088 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನೂ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು 35 ಲಕ್ಷ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಹಾವೇರಿ ಎಸ್​​ಪಿ ಯಶೋದಾ ವಂಟಗೋಡಿ, ಕಳೆದ 2023ರಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಿಇಆರ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ 12,575 ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳು ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದು, ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿವೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ ಈವರೆಗೆ 2,527 ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗಿವೆ ಎಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏಳು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2014 ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಜುಲೈ 8 ರಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾವೇರಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 539 ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೂರ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಯು ಸಿಇಆರ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಂಡ/ಕಳ್ಳತನವಾದ ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ದೂರ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ ಗೌರವಿಸಿ, ಪ್ರಶಂಸನಾ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಮಾಪುರದ ಗೃಹಿಣಿ ಗೀತಾ, ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದ 12 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಮರಳಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕಳ್ಳತನವಾದ ಮೇಲೆ ಆಡೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಹೆಚ್ಚು ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ವೇಳೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದ. ನಾನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಆಭರಣ ಸಿಕ್ಕಿವೆ‌, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ ರೀತಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮಂತವರಿಗೆ‌ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

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TAGGED:

HAVERI
STOLEN PROPERTY RETURN TO OWNERS
ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪರೇಡ್
PROPERTY PARADE

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