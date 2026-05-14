ಹಾವೇರಿ: ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಶ್ವಾನದಳಕ್ಕೆ ಕೂಲರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಕೂಲರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶ್ವಾನಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನ ಧಗೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾವೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
Published : May 14, 2026 at 8:35 AM IST
ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ತಾಪಮಾನ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 35ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಈ ವರ್ಷ 38ರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಲವು ಮಾರ್ಗ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಹಾವೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಶ್ವಾನದಳದಲ್ಲಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಶ್ವಾನಗಳ ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಕೂಲರ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದೆ.
ಶ್ವಾನದಳ ಇರುವ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಕೂಲರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶ್ವಾನಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನ ಧಗೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾವೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಹಾವೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಶ್ವಾನದಳದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ರೈಮ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸ್ನೀಪ್ಪರ್ ಶ್ವಾನಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಶ್ವಾನಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಕೂಲರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶ್ವಾನಗಳು ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕೂಲರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಶ್ವಾನಗಳು ಈ ಹಿಂದಿನದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಓಡಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಬಲಗೈ ಶ್ವಾನದಳ: ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ವಾನದಳಗಳು ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಖರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಶ್ವಾನದಳಕ್ಕೆ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರಿತ ನಾನು ಕೂಲರ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಹಾವೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಯಶೋಧಾ ವಂಟಗೋಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೂಲರ್ ಅಳವಡಿಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದ ಹಾವೇರಿ ಎಸ್ಪಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಖರತೆ ಅಧಿಕವಿದೆ. ಶ್ವಾನದಳ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಬಲಗೈ ಇದ್ದಂತೆ. ಕೊಲೆ ಕಳ್ಳತನ ಸ್ಪೋಟಕಗಳ ಪತ್ತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಶ್ವಾನದಳ ಮಹತ್ತರ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ವಾನದಳ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸದೃಢವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಲರ್ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ನಾನು ಸಹ ಹಾವೇರಿಯ ಶ್ವಾನದಳದಲ್ಲಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ಕೂಲರ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಮುಂದಾದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತ ಶ್ವಾನಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಅಧಿಕವಾದರೆ ಬೆವರಿನ ಮೂಲಕ ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬೆವರಿನ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಬಾಯಿ ಮೂಲಕ ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಶಾಖವಾದರೆ ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಶ್ವಾನದಳದ ನಾಲ್ಕು ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ಕೂಲರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ ಕರ್ತವ್ಯ: ಅಪರಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಅಪರಾದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶ್ವಾನದಳ ಮತ್ತು ಬೆರಳಚ್ಚ ದಳ ಘಟನೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಬಿಸಿಲು ಇದೆ, ಮಳೆ ಇದೆ, ಕತ್ತಲು ಇದೆ, ಎಂದು ಮುಂದಾಕಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಳಂಬವಾದರೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಸಿಗದಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಶ್ವಾನದಳವನ್ನು ನಾವು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇನ್ನು ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವು ಅಪರಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಹೋಗದೇ ಕೂಲರ್ ಅಳವಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲು ಹಠ ಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ಸಹ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡದೆ ಬೇಗ ವಾಪಸ್ ಆಗಬಹುದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ಚಳಿ ಎನ್ನದೆ ಸದ್ಯ ಇರುವ ತಾಪಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ಮರಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದಲೇ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ನಿಗದಿಯಾದ ಆಹಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ವಾನದಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಂತೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಸ್ಪಿ ಯಶೋಧಾ ವಂಟಗೋಡಿ.
ಪ್ರಾಣಿಪ್ರಿಯರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ: ಹಾವೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಈ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಪ್ರಿಯರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಾಣಿಪಕ್ಷಿಗಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಶ್ವಾನದಳಕ್ಕೆ ಕೂಲರ್ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಪ್ರಿಯ ಗಣೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪರಾದ ಪತ್ತೆ ಇರಲಿ, ಕೊಲೆಗಾರನ ಪತ್ತೆ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರು ಸ್ಪೋಟಕ ವಸ್ತುಗಳ ಪತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗಣ್ಯವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಶ್ವಾನದಳ ಮಹತ್ತರವಾದ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಶ್ವಾನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆರೋಗ್ಯಕರ ವಾತಾವರಣ ಇರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹಾವೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
