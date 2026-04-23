ಹಾವೇರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ ಮಾವು: ಸೇಬಿಗಿಂತಲೂ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆಯೇ ಅಧಿಕ!

ಅದರಲ್ಲೂ ಸಾವಯುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಸಾವಯುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಮಾಡಿದ ಮಾವಿನಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ದರ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

MANGOES IN HAVERI MARKET
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ ಮಾವು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 23, 2026 at 10:18 AM IST

ಹಾವೇರಿ: ಏಲಕ್ಕಿ ಕಂಪಿನ ನಗರಿ ಹಾವೇರಿಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜಾ ಮಾವು ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ನಗರದ 30ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾವುಗಳ ಮಾರಾಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಎಂ.ಜಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಮಾವುಗಳ ಮಾರಾಟ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಮಾವುಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಫುಟಪಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಚಿಕ್ಕ ಅಂಗಡಿಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ಆಪೋಸ್, ನೀಲಮ್, ತೋತಾಪುರಿ, ರತ್ನಗಿರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮಾವುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ.

ಕೆಜಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ದರ 300 ರೂ.ವರೆಗೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಾವಯುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಸಾವಯುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಮಾಡಿದ ಮಾವಿನಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ದರ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೇಬು ಹಣ್ಣಿಗಿಂತ ಮಾವಿನಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ.

ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತ ದರ ಏರಿಕೆ: ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5300 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾವು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಲೆನಾಡ ಸೆರಗಿನಲ್ಲಿರುವ ತಾಲೂಕುಗಳಾದ ಹಾನಗಲ್, ಶಿಗ್ಗಾಂವ್, ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಾವು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕು ಒಂದರಲ್ಲಿಯೇ ಸುಮಾರು 331 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾವು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮಾವು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಹ ರಫ್ತಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಮಾವು ಬೆಳೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಹೂವು ಒಣಗುವ ರೋಗ ಮಾವಿನ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಅತಿಯಾದ ಇಬ್ಬನಿ, ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಗೆ ಮಾವು ನೆಲಕಚ್ಚಿದ್ದೇ ಹೆಚ್ಚು. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಯುಗಾದಿ ವೇಳೆಗೆ ಮಾವಿನ ತೋಟಗಳನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿದೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮಾವು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸಹ ಈ ವರ್ಷ ಹಾನಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರಂತೂ ಮಾವು ಹಾಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ತೀವ್ರ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾವು ಬೆಳೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಖರ್ಚು ಈ ವರ್ಷ ಬರದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇರಲಿ, ಮನೆಗೆ ತಿನ್ನಲು ಸಹ ಮಾವು ಇಲ್ಲಾ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರರು.

ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರು ಏನಂತಾರೆ? ಇನ್ನು, ಮಾವು ಹಣ್ಣುಗಳ ಕಡಿಮೆ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ದರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾವಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ತಲೆಕಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲಾ. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳ ಸೀಜನ್ ಈಗ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ದರ ಸಹ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ದರ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಖಾಯಂ ಆಗಿ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವ ಗ್ರಾಹಕರು ದರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಮಾವು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ, ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇನ್ನು 15 ದಿನ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವರ್ತಕರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಮಾತ್ರ ದರ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾವಿನಹಣ್ಣಿಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ವರ್ಷದ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಹಣ್ಣು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ವಿವಿಧ ರೋಗಗಳಿಂದ ಹಣ್ಣಿನ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಕೆಜಿಗೆ 200 ರೂ. ನೀಡಿ ಹಣ್ಣು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸೇಬು ಹಣ್ಣೇ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯವಾಗಲಿ, ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ದರ ಏರಿಕೆಯಾದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಬೀಳುವುದು ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆಯೇ. ದರ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ್ಣು ಖರೀದಿಸುತ್ತೇವೆ, ಹೆಚ್ಚು ದರ ಇದ್ದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಹಣ್ಣು ಖರೀದಿಸುವುದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

MANGOES IN HAVERI MARKET

