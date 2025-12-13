ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ 'ಕೆಡಿಎಂ ಕಿಂಗ್' ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವು! ಅದರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು
ದನಬೆದರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 11 ಬೈಕ್, ಬಂಗಾರ, ಎತ್ತಿನಬಂಡಿ, ಟಿಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದ 'ಕೆಡಿಎಂ ಕಿಂಗ್' ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ.
Published : December 13, 2025 at 2:29 PM IST
ಹಾವೇರಿ: 'ಕೆಡಿಎಂ ಕಿಂಗ್' ಎಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕದರಮಂಡಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೋರಿಯು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ. ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷದ ಹೋರಿ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಶುಕ್ರವಾರ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಣ್ಣೀರಿಟಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹೋರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದ ಹೋರಿಯ ಸಾವಿಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಲೀಕ ಕಾಂತೇಶ ರಾಯ್ಕರ್ ಅವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೋರಿಯ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ಅಂತಿಮದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಹೋರಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನೆಚ್ಚಿನ ಹೋರಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಊದಬತ್ತಿ ಬೆಳಗಿ, ಅಕ್ಷತೆ ಹಾಕಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅಗಲಿದ ಹೋರಿಯ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೋರಿ ಕೆಲ ನಿಮಿಷ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಿಯ ಅಂತಿಮಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಲಾಯುತು. ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜಾನಪದ ಕಲಾತಂಡಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮನೆಯ ಓರ್ವ ಸದಸ್ಯನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಯಾತ್ರೆ ಬಳಿಕ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೂ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಂತೆ ಹೋರಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಣ್ಣೀರಿನ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು.
ಹೋರಿ ಬೆದರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅದರಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಾನಪದ ಸೊಗಡಿನ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂದರೆ ಹೋರಿ ಹಬ್ಬ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಟ್ಟಿಹಬ್ಬ ದನಬೆದರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಕೆಡಿಎಂ ಕಿಂಗ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಹಾವೇರಿ, ಹಾನಗಲ್, ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹೋರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರಲಿ ಕೆಡಿಎಂ ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಕೆಡಿಎಂ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿತ್ತು. ನೂರಾರು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಮೈಮೇಲಿನ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹರಸಿಕೊಳ್ಳದ ಹೋರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೋರಿಯ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹರಿಯಲು ಪೈಲ್ವಾನರು ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ, ಈ ಹೋರಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಖಾಡದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಓಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೋಲೆ ಇಲ್ಲದ ಸರದಾರ ಎಂದು ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿತ್ತೆಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೋರಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.
ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಡಿಎಂ ಕಿಂಗ್: ದನ ಬೆದರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರ್ದಾರ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 11 ಬೈಕ್, ಬಂಗಾರ, ಎತ್ತಿನಬಂಡಿ, ಟಿವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಹೆಸರು ಮಾಡಿತ್ತು. ಬೆಳ್ಳಿ ಬಸವಣ್ಣ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್, ತಿಜೋರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಕೆಡಿಎಂ ಕಿಂಗ್ 108 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೋರಿ ಮುಟ್ಟುವವರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಎಂಬ ತುರ್ತು ವಾಹನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಿತ್ತು. ಮಸಣದ ದೊರೆ, ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್, ಮಲೆನಾಡ ಜನಗಳ ಜೀವಾ, ಕಾಂತೇಶನ ವರಪ್ರಸಾದ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಹೊಂದಿದ್ದ ಕೆಡಿಎಂ ಕಿಂಗ್ ಇದೀಗ ಬಾರದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪಯಣಿಸಿದೆ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿಂಗ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಸಲಿರುವ ಮಾಲೀಕ: ಹೋರಿಯ ಸಾವಿಗೆ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೆಡಿಎಂ ಕಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅದರ ಅಗಲಿಕೆ ಬಹಳ ನೋವು ತಂದಿದೆ. ನಮಗೆ ಕೆಡಿಎಂ ಕಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಇರಲಾಗದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆಯೇ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಡಿಎಂ ಕಿಂಗ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮುಂಜಾನೆ ಕೆಡಿಎಂ ಕಿಂಗ್ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಹೋರಿ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ, ಹೋರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೋರಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೆಡಿಎಂ ಕಿಂಗ್ ಮಾಲೀಕನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು.
