ಹಾವೇರಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾಟ: ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ನಮ್ಮ ವಸತಿನಿಲಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿಯೇ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳುವವರೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 15, 2026 at 7:52 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಹಾವೇರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾಟ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹೊರಗಿನ ಜಮೀನಿಗೆ ಬರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಅರೆಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಟಾರ್ಚ್ ಹಾಕಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ವಸತಿಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಈ ವಸತಿ ನಿಲಯವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ಸಮೀಪ ಇರುವ ವೃತ್ತಿಪರ ಮಹಿಳೆಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಹ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು, ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆತನ ಕಾಟ ವಿಪರೀತವಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ: ಯಾವುದ್ಯಾದೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅಸೌಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಸೈಕೋ ಕಾಟ ಇದೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಾರ್ಡನ್ಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ನಮಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೆದರುತ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ವಸತಿನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡದ ಸುತ್ತ ತಡೆಗೋಡೆ ಇದ್ದು, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗಿಡಗಳ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಕೋ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳುವವರೇ ಇಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳು ಗತಿಸಿದರೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.
ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್: ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸೈಕೋ ಕಾಟ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಒಂದಲ್ಲಾ ಎರಡಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಂಜನಾ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ತನ್ನ ಅಂಗಾಂಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಟಾರ್ಚ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾನೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಬಂಧಿಸಲೇಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ವಾರ್ಡನ್ಗೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರು 108ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲೇ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಂತ ವಾರ್ಡನ್ ಇದ್ದರು. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ರಾತ್ರಿಪಾಳಯಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಇದ್ದಾಗ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಇರುತ್ತಿದ್ದವು. ಈಗ ಯಾವುವೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಷ್ ರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತು ಸೊಳ್ಳೆಗಳಾಗಿವೆ. ಹಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಮೂರು ದಿನ ಆದರೂ ಯಾರೂ ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿದರು.
ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು 45 ಬೆಡ್ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಬಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದರೆ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ನಮಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದರೆ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಏನೇ ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಕಾರಣ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ತಿಂಗಳು, ತಿಂಗಳು ಪ್ಯಾಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಒಂದು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇಬ್ಬರಿಬ್ಬರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಥರಹದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಹಳ ಇವೆ. ಊಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ. ಅನ್ನ, ಮುದ್ದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಚಿಕನ್ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ, ಎರಡ್ಮೂರು ಪೀಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗತಿಯಿಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯವರು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಶಾಂತಪ್ಪ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹೊರಗೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬಂದು ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತು ಅವನ ವಿರುದ್ದ ದೂರು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಅವನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಡ್, ಕಾಟ್ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ತರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಕೆಲವೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಮೇಲಿನ ಬೆಡ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಏನೇನೂ ಕೊರತೆಯಿದೆಯೋ ಅವುಗಳನ್ನು ತರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ವರ್ಷವಾಯಿತು. ಆಗ ಈ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಊಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ವಾರ್ಡನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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