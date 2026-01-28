ETV Bharat / state

ಹಾವೇರಿ: ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದು 4 ವರ್ಷವಾದರೂ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡದ ಹೈಟೆಕ್​ ರಂಗಮಂದಿರ

ಹೈಟೆಕ್ ಬದಲು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಂತೆ ಕೇವಲ ರಂಗಮಂದಿರವಾಗಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರಂಗಕರ್ಮಿಗಳು.

ಹೈಟೆಕ್​ ರಂಗಮಂದಿರ
ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಹಾವೇರಿಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಇರುವ ಗೂಗಿಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು 5 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಹೈಟೆಕ್ ರಂಗಮಂದಿರ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷವಾದರೂ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿಲ್ಲ.

ಅಂದಿನ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಈ ಹೈಟೆಕ್ ರಂಗಮಂದಿರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದರು. ರಂಗಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ರಂಗಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ರಂಗಕರ್ಮಿಗಳು ನಿರಾಶೆರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಹೈಟೆಕ್ ರಂಗಮಂದಿರ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಂಗಾಸಕ್ತರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡದಾದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿರುವ ರಂಗಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಡ ಧೂಳು ತಿನ್ನುತ್ತಿದೆ.

ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ತಾಣವಾದ ರಂಗಮಂದಿರ: ಹೈಟೆಕ್ ರಂಗಮಂದಿರ ಇದೀಗ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಮದ್ಯವ್ಯಸನಿಗಳು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬಾಟಲಿ ಒಡೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ರಂಗಮಂದಿರದ ಸುತ್ತ ಓಡಾಡುವುದು ಸಹ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಗಾಜುಗಳು ಕಾಲಿಗೆ ಚುಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಧೂಮಪಾನಿಗಳಿಗೆ ರಂಗಮಂದಿರದ ಆವರಣ ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಕಾ ಪಾಕೆಟ್‌ಗಳು ಗುಟ್ಕಾ ಉಗುಳಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಾಚುತ್ತವೆ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ಪೇಟು ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಟ್ಟಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದು ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿಗಳ ಗಾಜುಗಳನ್ನು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಒಡೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವಾರ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಗಾಜಿನ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಸಹ ಒಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಮಲಮೂತ್ರ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಅದರ ಆವರಣ ಗಬ್ಬೆತ್ತು ನಾರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಡೆಯದ ರಂಗಚಟುವಟಿಕೆಗಳು: ಹೈಟೆಕ್ ರಂಗಮಂದಿರವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೇವಲ ರಂಗಮಂದಿರದ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಹೈಟೆಕ್ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂತಸ ತಂದಿತ್ತು. ನೂರಾರು ಬಡ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಲಾಸಕ್ತರು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ರಂಗಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹೈಟೆಕ್ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನಗರಸಭೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದೆ. ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಕಟ್ಟಡವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಇಡಲು ನಗರಸಭೆ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ನಗರಸಭೆ ನಿಗಾ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಹೈಟೆಕ್ ರಂಗಮಂದಿರ ಪುಂಡಪೋಕರಿಗಳಿಗೆ ತಾಣವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರಂಗಾಸಕ್ತರು. ಹೈಟೆಕ್ ಬದಲು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಂತೆ ಕೇವಲ ರಂಗಮಂದಿರವಾಗಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರಂಗಕರ್ಮಿಗಳು.

ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆಯಲು ಹಿಂದೇಟು: ರಂಗಮಂದಿರದ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡದ ನಗರಸಭೆ ಇದನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯಾವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಾಗ ಕಳೆದ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಇದನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೆಲ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಹೈಟೆಕ್ ಮಂದಿರ ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ದಾಯಿತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದು ಬಿಜಾಪುರದ ಬಸವರಾಜ ಎಂಬುವರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೈಟೆಕ್ ರಂಗಮಂದಿರವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಸಹ ಹಣ ನೀಡಿ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ರಂಗಮಂದಿರ ಆರಂಭಿಸಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದು ಇನ್ನು 15 ದಿನದೊಳಗೆ ಹೈಟೆಕ್ ರಂಗಮಂದಿರ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಮರುಗುತ್ತಿಗೆ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹಾವೇರಿ ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಕಾಂತರಾಜು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

