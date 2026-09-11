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ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಭಾವ: ಎತ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ರೈತರು

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಮಳೆ, ಬೆಳೆಯಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

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ಎತ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ರೈತರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 11, 2026 at 5:29 PM IST

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ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆರಾಯನ ಅವಕೃಪೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮುಂಗಾರು ಮತ್ತು ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆಗಳು ಕೈಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಆಗೊಮ್ಮೆ ಈಗೊಮ್ಮೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮಳೆಯಾಗಿಲ್ಲ.

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆಗಿಂತ ಶೇ.57 ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಶೇ.43 ರಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳು ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲ ರೈತರು ಒಂದು ಬಾರಿ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ರೈತರು ಎರಡು ಬಾರಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿತ್ತಿದ ಬೆಳೆಗಳೇನೋ ಹಚ್ಚಹಸಿರಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಇಳುವರಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಆದಾಯ ಇರಲಿ ಕೊನೆಪಕ್ಷ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಹಣ ಸಹ ಬರುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು.

ಇಳುವರಿಯ ಮಾತು ಈ ರೀತಿಯಾದರೆ ಅನ್ನದಾತರ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ, ಹಸು ಕರುಗಳಿಗೆ ಮೇವಿಲ್ಲದೇ ಕೊರಗುವಂತಾಗಿದೆ. ಶೇಂಗಾ ಗೋವಿನಜೋಳ ಮತ್ತು ಸೋಯಾಬಿನ್ ಸೊಪ್ಪು ದನಗಳಿಗೆ ಮೇಯಲು ಹಾಕಿದರೆ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೀಡಾಗುತ್ತೀವೆ. ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿಗಳು ಖಾಲಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯವ ನೀರು ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು.

ಜಾನುವಾರು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ರೈತರು: ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಮಳೆ ಬೆಳೆಯಿಲ್ಲದೇ ಜಾನುವಾರು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀರು ಮೇವು ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮುಂದಿನ ಮುಂಗಾರಿಗೆ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನ ಕಟುಮಸ್ತಾಗಿ ಮೇಯಿಸಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಸಹ ರೈತರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಎತ್ತು ಹಸು ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾನುವಾರುಗಳ ದರ ಕುಸಿತ: ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ರೈತರು ಜಾನುವಾರು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ರೈತರೇ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಾರಣ ಎತ್ತುಗಳ ದರಗಳು ಕುಸಿದಿವೆ.

ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ 1.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ರೈತರು, ಇದೀಗ 70 ಸಾವಿರದಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಅಧಿಕ ದರ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸುವವರು ರೈತರು, ಆದರೆ ಅವರ ಬಳಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ಹಣ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಎತ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಳ್ಳುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಎತ್ತುಗಳ ದರ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ರೈತರ ಬಳಿ ಎತ್ತು ಕೊಳ್ಳಲು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ರೈತರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಖರೀದಿಸಿ ಅಧಿಕ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ರೈತ ನಾಗನಗೌಡ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾನುವಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಡಿಮೆ ವಹಿವಾಟುವಿದೆ. ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಮಳೆಯಿಲ್ಲದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ವಹಿವಾಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಎತ್ತುಗಳ ದರ ಒಂದು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದೆ. ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಎತ್ತು ಕೊಳ್ಳುವವರಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲ. ರೈತರು ಏನು ಕೊಟ್ಟು ಎತ್ತು ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ರೈತರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬಾದ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ಹತ್ತಿರ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮವಿತ್ತು. ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಮಳೆಯಿಲ್ಲದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರೈತ ಆನಂದ, ರೈತರ ಬಳಿ 70 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಎತ್ತುಗಳು ಸಿಕ್ಕರೆ, ಅವೇ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯವರ್ಥಿಗಳು 1.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೈತರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಬಳಿ ಯಾವ ಎತ್ತು ಕೇಳಿದರೂ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ರೈತರು 70 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಕಂದರೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಸೊಪ್ಪು ಹೋಯಿತು ಶೇಂಗಾ ಸೊಪ್ಪು ಹೊಯಿತು. ರೈತರಿಗೆ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಂದ ದರಕ್ಕೆ ರೈತರು ಎತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವೇರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಎತ್ತು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

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TAGGED:

HAVERI
ಎತ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ
BULLOCKS SELLING
FARMERS SELLING BULLOCKS

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