ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಚುರುಕು: ಡೀಸೆಲ್ಗಾಗಿ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಹಾವೇರಿ ರೈತರು
ಹಾವೇರಿ ರೈತರು ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಿ ಹದ ಮಾಡಲು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಡೀಸೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 23, 2026 at 4:29 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಡೀಸೆಲ್ ಕೊರತೆ ಕಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬಹುತೇಕ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಇಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ರೈತರು, ವಾಹನ ಸವಾರರು ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳತ್ತ ಮುಖಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಡೀಸೆಲ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮಧ್ಯ ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮೀಪ ಇರುವ ಹಿರೇಗೌಡ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಇರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರೈತರು ಬಂಕ್ನತ್ತ ಧಾವಿಸಿದರು. ತಾವು ತಂದಿದ್ದ ಕ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಸರತಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಡೀಸೆಲ್ ಪಡೆದರು. ಕೆಲವರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದರು.
ಡೀಸೆಲ್ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ? ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸುರಿದಿದೆ. ರೈತರು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಹದಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಿಂದಿನಂತ ಎತ್ತುಗಳ ಬದಲು ರೈತರು ಅವಲಂಭಿಸಿದ್ದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ. ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಏಕಾಏಕಿ ಡೀಸೆಲ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣ ಡೀಸೆಲ್ ಕೊರತೆಯಿದೆ ಎಂಬ ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿ ಅಲ್ಲದೆ ಡೀಸೆಲ್ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕದಿಂದ ರೈತರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಡೀಸೆಲ್ ಪಡೆದರು.
ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಲೀಕರು ತಿಳಿಸಿದರೆ ಅವರ ಜೊತೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸಿ ಕ್ಯಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರೈತರು ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಡೀಸೆಲ್ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇತ್ತ ಡೀಸೆಲ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಗಿನೆಲೆ, ಕುಮ್ಮೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾವೇರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೆ 25 ಲೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗೆ ಬಂದು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬಸವರಾಜ್.
ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ, ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲು, ಭೂಮಿ ಹದಗೊಳಿಸಲು ಡೀಸೆಲ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಡೀಸೆಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಈ ರೀತಿಯಾದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅಭಿನಂದನ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ನಾಳೆ ಮಳೆಯಾದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹದ ಮುಗಿದಮೇಲೆ ಡೀಸೆಲ್ ಸಿಕ್ಕರೇ ನಾವೇನೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಕಾರಣ. ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ, ಗೊಬ್ಬರ, ಡೀಸೆಲ್ ನೀಡಿದರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ಬಸವರಾಜ್ ಮತ್ತೂರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಬಂಕ್ ಮಾಲೀಕರು ಹೇಳುವುದೇನು? ಈ ರೀತಿಯ ಗದ್ದಲಕ್ಕೆ ರೈತರ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆಗೆ ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆಸಿರುವುದೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹಿರೇಗೌಡ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಮಾಲೀಕ ಗದಿಗಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಡೀಸೆಲ್ ಬೇಕು. ರೈತರು ಜಮೀನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಲು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಜಮೀನು ಹದವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಗದ್ದಲವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಮುಂಗಾರಿನ ವೇಳೆ ಈ ರೀತಿಯ ದಟ್ಟಣೆ ಸಾಮಾನ್ಯ, ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಡೀಸೆಲ್ ನಮ್ಮ ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ರೈತರು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯುದ್ಧ, ದರ ಏರಿಕೆ ಇದ್ಯಾವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ ಎಂದು ಗದಿಗೆಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ 10 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕಿಸಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡಿಸೇಲ್ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಯಾರೂ ಆತಂಕಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು.
