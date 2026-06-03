ETV Bharat / state

ಹಾವೇರಿ: ಉಚಿತ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಕ್ಕಾಗಿ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ರೈತರು; ಜನಸಂದಣಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪೊಲೀಸರ ಹರಸಾಹಸ

ಗೋದಾಮಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗೋದಾಮಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ರೈತರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರು.

Farmers rushed in front of Federation for free sowing seeds
ಉಚಿತ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಕ್ಕಾಗಿ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ರೈತರು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 3, 2026 at 12:28 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹಾವೇರಿ: ನಗರದ ಜಾನುವಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಎಣ್ಣೆಬೀಜ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗೋದಾಮಿನ ಮುಂದೆ ಮಂಗಳವಾರ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ರೈತರೇ ರೈತರು. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಎಣ್ಣೆಬೀಜ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ರೈತರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ಸಹ ಸೋಯಾಬಿನ್ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಒಕ್ಕೂಟದ ಮುಂದೆ ಸಾವಿರಾರು ರೈತರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಮಾರು 1500 ರೈತರಿಗೆ 25 ಕೆಜಿ ಸೋಯಾಬಿನ್ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಣೆಗೆ ಒಕ್ಕೂಟ ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರೈತರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಅಹ್ವಾನಿಸಿತ್ತು.

ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಒಕ್ಕೂಟ: ರೈತರು ಉಚಿತ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಪಡೆಯಲು ಒಕ್ಕೂಟ ಹಲವಾರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತರುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ರೈತರು ಜಮೀನು ದಾಖಲೆ, ಆಧಾರ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಅರ್ಜಿ ಸಹ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಎರಡ್ಮೂರು ದಿನ ರೈತರಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಿಸಿದ ಒಕ್ಕೂಟ ನಂತರ ಗೋದಾಮಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿತ್ತು. ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟ ರೈತರಿಗೆಲ್ಲ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಕೊಡೋವಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಗಾರ್ಥಕ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಅವರ ಬಳಿ ಇರದ ಕಾರಣ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗೋದಾಮಿನ ಬೀಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಮಂಗಳವಾರ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಎಣ್ಣೆ ಬೀಜ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗೋದಾಮಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ರೈತರಿಗೆ ನಿರಾಶೆ ಕಾದಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗೋದಾಮಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ರೈತರ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರು.

ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ: ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರೈತರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಕ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ರೈತರಿಂದ ದಾಖಲಾತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಪಡೆದ ದಾಖಲಾತಿಗಳಲ್ಲಿ 1500 ರೈತರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ರೈತರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಉಚಿತ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹೋಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ ರೈತರೆಲ್ಲ ಮಂಗಳವಾರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗೋದಾಮಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ರೈತರು ನಮಗೂ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಬಂದಿದ್ದರು‌. ಆದರೆ, ರೈತರ ಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡಿ ಒಕ್ಕೂಟದವರು ಗೋದಾಮು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು ಇದು ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.

ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಕೊಡದೇ ಗೋದಾಮು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ರೈತರು ರಸ್ತೆಗಿಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದರು. ಗೋದಾಮು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಸಿ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ರೈತರು ಪಟ್ಟುಹಿಡಿದರು. ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಆಧಾರ್​ ಕಾರ್ಡ್, ಜಮೀನಿನ ದಾಖಲೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಕುಳಿತರು.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ: ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ಗೋದಾಮಿನ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಸಿದರು. ನಂತರ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ರೈತರಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಒಟ್ಟು ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 709 ಬ್ಯಾಗ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ 450 ಬ್ಯಾಗ್ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಉಳಿದಿತ್ತು. ನಂತರ ರೈತರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಕುಳಿತ ಮೇಲೆ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ರೈತರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 50 ರಿಂದ 100 ಎಕರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ರೈತರಿಗೆ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ವಿಷಯ ಹರಡಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥವಾಗಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಕ್ಕಾಗಿ ರೈತರು ಮುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.

ರೈತರೇನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ?: ರೈತ ಕರಬಸಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಒಕ್ಕೂಟದವರು ನಮಗೆ ಉಚಿತ ಡೆಮೋ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಆಧಾರ್​ ಕಾರ್ಡ್​ ಮತ್ತು ಉತಾರ ಇಸಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಗೋದಾಮಿನ ಬೀಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಒಕ್ಕೂಟದವರು ಬೀಜ ಇದ್ದರೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇ ನಮ್ಮ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಲಿ ಈ ರೀತಿ ಗೋದಾಮಿನ ಬೀಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಏಕೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಕೆಲವರಿಂದ ದಾಖಲಾತಿ ಇಸಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಇಲ್ಲ, ದಾಖಲಾತಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆಫೀಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೈತರಿಗೆ ಡೇಮೋ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೂರು ಜನರಿಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಬೀಜಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ರೈತ ಶಿವಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಖಾಲಿಯಾಗುವರೆಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇರುವವರೆಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಕದ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೋದಾಮಿನ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ಖಾಲಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಖಾಲಿಯಾದ ನಂತರ ಉಳಿದ ರೈತರಿಗೂ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಒಕ್ಕೂಟದ ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿ ಸಂಗಮೇಶ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1500 ಪಾಕೆಟ್‌ಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 709 ರೈತರಿಗೆ ಬಿತ್ತನೆಬೀಜ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಉಳಿದ 450 ಪಾಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಒಂದು ಎಕರೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಕೆಟ್, ಎರಡು ಎಕರೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಎರಡು ಪಾಕೆಟ್ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ರೈತರು ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳ ಕೊರತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಒಂದೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 50 ರಿಂದ 100 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನಿಯಮವಿದೆ. ಆದರೆ ರೈತರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಬಂದ ರೈತರಿಗೆ ಸುಮಾರು 1500 ಪಾಕೆಟ್ ವಿತರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಂಡೆಂಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಉಳಿದ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಕ್ಷಾರ್ಥ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಯಾಬಿನ್ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಖಾಲಿ: ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬೀಗ

TAGGED:

HAVERI
FARMERS RUSHED TO FEDERATION
ಉಚಿತ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ
FREE SOWING SEEDS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.