ETV Bharat / state

50 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ: ರೈತರ ಸಂತಸ, ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆ ವಾಪಸ್

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ರೈತನಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 50 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48 ತಡೆಯನ್ನು ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದಿವೆ.

HIGHWAY BLOCK PROTEST WITHDREW
ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆ ಹಿಂಪಡೆದ ರೈತರು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 7, 2025 at 7:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲಾ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರುಸೇನೆ ಸೋಮವಾರ ನಡೆಸಲು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48 ತಡೆಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ರೈತನಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 50 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿಸಲು ಇಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಾವೇರಿ ರೈತ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುವ 2,400 ದರ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ 600 ರೂಪಾಯಿ ಸೇರಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಕ್ಕೆ 3000 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯಬೇಕು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ರೈತನಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 100 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿಸುವಂತೆ ರೈತರು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ನವೆಂಬರ್ 24ರಿಂದ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು.

ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿ ಆರಂಭಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿತ್ತು. ನಂತರ ಪ್ರತಿ ರೈತರಿಂದ 5 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮಣಿದು 20 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ‌ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದರು. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವು ಮಠಾಧೀಶರು ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು.

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ರೈತರ ಮನವೊಲಿಸಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.‌ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಹಾವೇರಿ ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ರೈತರ ಹೋರಾಟ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದ ರೈತರು, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕು ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ್, ಎಸ್​ಪಿ ಯಶೋಧಾ ‌ವಂಟಗೋಡಿ ರೈತರ ಜೊತೆ ಹಲವು ಸುತ್ತಿನ‌ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಶುಕ್ರವಾರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಸಕರು, ಪ್ರತಿ ರೈತನಿಂದ 20 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ರೈತರು ಒಪ್ಪಿರಲಿಲ್ಲ.

ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವೂ ಸಹ ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ತಡೆಯಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸ್​ ಇಲಾಖೆ ಸುಮಾರು 200 ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ‌ ಬಂದೋಬಸ್ತ್​ಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಿತ್ತು.‌ ಈ ಮಧ್ಯ ಹಾವೇರಿ ಶಾಸಕರು, ಸಿಎಂ ಮನವೊಲಿಸಿ ಪ್ರತಿ ರೈತನಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 50 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ‌ಖರೀದಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರು ಮತ್ತು ಹಾವೇರಿಯ ಮೈಲಾರ ಮಹಾದೇವ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆ‌ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ‌ ಮತ್ತು ‌ಮಠಾಧೀಶರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

HAVERI
HAVERI FARMERS
MAIZE
ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿ
HIGHWAY BLOCK PROTEST WITHDRAWN

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.