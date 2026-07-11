ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೊರತೆ: ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆವಿಮೆ ಪಡೆಯುವ ಹಾವೇರಿ ರೈತರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಹೊಸ ನಿಯಮದಿಂದ ಆತಂಕ
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅನ್ನದಾತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆವಿಮೆ ಪಡೆಯುವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ತಂದಿರುವ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಈ ಬಾರಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
Published : July 11, 2026 at 4:41 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯು ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆವಿಮೆ ಪಡೆದ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಬೆಳೆವಿಮೆ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳೆವಿಮೆ ಪಡೆದ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲಿನಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರಿಗೆ ಬೆಳೆವಿಮೆ ಕುರಿತಂತೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತರು ಬೆಳೆವಿಮೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ 2016 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಅತಿವೃಷ್ಠಿಯಾಗಿರಲಿ, ಅನಾವೃಷ್ಠಿಯಾಗಿರಲಿ.. ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ಕೀಟಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಗಳು ನಾಶವಾದರೂ ಸಹ ರೈತರು ವಿಮೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಾವೇರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆವಿಮೆ ತುಂಬುವ ಮತ್ತು ವಿಮೆ ಪಡೆಯುವ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಬೆಳೆ ವಿಮೆಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ: ಈವರೆಗೆ ಬೆಳೆವಿಮೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಆತಂಕ ಮನೆಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬೆಳೆವಿಮೆ ಪಡೆಯಲು ಹೊಸದಾಗಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುವ ನಿಯಮ. ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಬೆಳೆವಿಮೆ ಪಡೆಯಲು ರೈತರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಬಾಕಿ ಸಾಲಗಾರರಾಗಿರಬಾರದು. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಾಲಗಾರರಾಗಿದ್ದರೆ ಬೆಳೆವಿಮೆ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲಾ ಎಂದು ರೈತರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಕೊಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲೂ ಅವರು ಸಕ್ರಿಯ ಖಾತೆಯ ಸಾಲಗಾರರಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆವಿಮೆಗೆ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಬರೆದುಕೊಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲಾ. ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಒನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆಳೆವಿಮೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಹುದಾಗಿದೆ. ಕಟಬಾಕಿ ಇಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಕಂತು ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ರೈತರು ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆವಿಮೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆವಿಮೆ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ರೈತರಿಗೆ ಇದೆ.
ಆಪ್ಡಔಟ್ ಬರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು: ಬೆಳೆವಿಮೆ ತುಂಬಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೇ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆವಿಮೆ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಎಂಬ ಆಪ್ಡ್ ಔಟ್ ಬರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆದವರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗೆ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸುವುದಿಲ್ಲಾ ಎಂಬ ಆರ್ಜಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರಿಗೆ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಅತಿವೃಷ್ಠಿ, ಅನಾವೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಬೆಳೆ ಹಾಳಾದರೆ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿನ ಹಣ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯದ ರೈತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆವಿಮೆ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿಶತ 60 ರಷ್ಟು ರೈತರು ಕಟಬಾಕಿದಾರರು; ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೈತರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಶತ 60 ರೈತರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆರೆಲ್ಲಾ ಈ ವರ್ಷ ಬೆಳೆವಿಮೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲಾ. ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಅವರು ಹಣ ತುಂಬಿ ಬೆಳೆವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿದರು ಸಹ ಬೆಳೆವಿಮೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲಾ. ಇದು ರೈತರ ನಿದ್ದೆಗೆಡೆಸಿದ್ದು, ರೈತರು ಹಲವು ಹೋರಾಟ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲಾ. ಈ ನಿಯಮ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಪರವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ರೈತರು. ಈ ವರ್ಷ ಬರ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅಧಿಕ ರೈತರು ಬೆಳೆವಿಮೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬರದಿಂದ ಬೆಳೆ ಹಾಳಾದರೆ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಬೆಳೆವಿಮೆ ನೀಡಬೇಕು. ಬೆಳೆವಿಮೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ನಿಯಮ ತಂದರೆ ತಮಗೆ ಅಧಿಕ ಲಾಭವಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮುಂದೆ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಬೆಳೆವಿಮೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ರೈತ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಳ್ಳಾರಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಬೆಳೆವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಖರ್ಚಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೈತರಿಗೆ ಬೆಳೆವಿಮೆ ತುಂಬಲಾರದ ರೀತಿ ನಿಯಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳೆವಿಮೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದರೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡಬೇಕು. ನಮ್ಮದು ಸಾಲವಿಲ್ಲಾ ಎಂದು ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಣಾ ಪತ್ರ ಬರೆದು, ಅದಕ್ಕೆ ರೈತರು ಸಹಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಸಾಲವಿಲ್ಲದ ರೈತರೇ ಇಲ್ಲಾ. ನೂರಕ್ಕೆ 98ರಷ್ಟು ರೈತರು ಸಾಲಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಬೆಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲಾ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಣಾ ಪತ್ರ ನಿಯಮ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ವರ್ಷ ಬರಗಾಲವಿರುವ ಕಾರಣ ರೈತರಿಗೆ ಅಧಿಕ ಹಣ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಂದು ಈ ರೀತಿಯ ನಿಯಮ ತಂದಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಸಿರುಸೇನೆ ರೈತ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಣ್ಣ ಕೆಂಚಳ್ಳೇರ್, ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಆವರಿಸಿದೆ. ಬೆಳೆವಿಮೆ ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಕಳ್ಳರ ಸಂತೆ. ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಎಂದು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲದ ಸ್ವಯಂ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ನಿಯಮ ಈ ಬಾರಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳೆಸಾಲ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ರೈತರು ತೀರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ತೀರಿಸುವುದಿಲ್ಲಾ, ಬೆಳೆವಿಮೆ ಕಂಪನಿನೂ ತೀರಿಸುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರವೂ ತೀರಿಸುವುದಿಲ್ಲಾ. ಬೆಳೆವಿಮೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೂ ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿಮಾಡಿಕೊಡಿ ಎಂದರೆ ಹೇಗೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳು ಕಾದು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಸರಿಯಾದರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕು ರೈತ ಸಂಘದ ತಾಲೂಕಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮರಿಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಸರ್ಕಾರಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತಂದೊಡ್ಡುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಗಳು ರೂಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ಬೆಳೆವಿಮೆ ಕಂತನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದೆವು. ನಂತರ ಗ್ರಾಮ್ ಒನ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಸಾಲ ಮಾಡಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆವಿಮೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸಾಲವಿರುವ ರೈತನಿಗೆ ಬೆಳೆವಿಮೆ ತುಂಬಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲಾ. ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರೈತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ತೀರಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲು ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಯಮ ಮುಂದುವರೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಮರಿಗೌಡ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾಲತೇಶ್ ಪೂಜಾರ್, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ರೈತರ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡುತ್ತಿವೆ. ಬೆಳೆ ವಿಮೆಗೆ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳೆವಿಮೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಹಾನಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ರೈತರಿಗೆ ಬೆಳೆವಿಮೆ ಸಿಗಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಕಟಬಾಕಿದಾರರಾಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಬೆಳೆವಿಮೆ ತುಂಬಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲಾ. ನಾವು ಸಾಲ ತೀರಿಸಿಯೇ ಬೆಳೆ ವಿಮೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಬೆಳೆ ವಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಈ ಬೆಳೆ ವಿಮೆಯ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಕೈಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಕುರಿತು ಸಿಎಂ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ; ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ವೀಕ್ಷಣೆ: ಶಾಸಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಮಹತ್ವದ ಹೇಳಿಕೆ