ಹಾವೇರಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಸರಮಾಲೆ: ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬಿಟ್ಟು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೆಳೆದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆಯೇ ಇಲ್ಲ!
ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸುರಿದ ಮಳೆರಾಯ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೆಳೆ ಒಣಗಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 23, 2026 at 12:14 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನ್ನದಾತನಿಗೆ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವವೇ ಸಂಕಷ್ಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ರೈತರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಸಮರ್ಪಕ ಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪ ರೈತರಿಂದ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆದು ಕೈಸುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ರೈತರು ಈ ವರ್ಷ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೆಳೆದರೆ, ವರುಣ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬೆಳೆ ಒಣಗಲಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಈ ವರ್ಷ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೆಳೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹಾವೇರಿ ಹೋಬಳಿಯ ಕರ್ಜಗಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ರೈತರು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸುರಿದ ಮಳೆರಾಯ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತ ಮುಖಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೆಳೆ ಒಣಗಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಮಳೆಯಿಲ್ಲದೇ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೆಳೆ ಒಣಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷ ಇಳುವರಿ ಕನಸಿನ ಮಾತು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೆಳೆಗಾರರು.
ಸೋಯಾಬೀನ್ಗೆ ಕೀಡೆಗಳ ಕಾಟ: ಕರ್ಜಗಿ ಹೋಬಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಯಾಬೀನ್ ಗಿಡ ಸಹ ಒಂದು ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಸೋಯಾಬೀನ್ಗೆ ಕೀಡೆಗಳ ಕಾಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಕೀಡೆಗಳು ಬೆಳಗಾಗುವುದರೊಳಗೆ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಎಲೆಯ ಎಳಸನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಕೀಡೆ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಚಿಗುರದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಚಿಗುರು ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಉಳಿದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಕೀಡೆ ಗಿಡ ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಮಿನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾದರೆ ಈ ಕೀಡೆ ಸಾಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತರು.
ಸೋಯಾಬೀನ್ ಗಿಡ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಕೀಡೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ಆಕಾಶ ನೋಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಕಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಮಳೆರಾಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮೋಡ ಮುಸುಕಿದ ವಾತಾವರಣ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಳೆ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಎಕರೆಗೆ 25 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ: ಒಂದು ಎಕರೆ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೆಳೆಯಲು 25 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜಮೀನು ಹದಮಾಡಿ ನಂತರ ತೇವಾಂಶ ನೋಡಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಬೇಕು. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಕ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಬೇಕು. ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ ದಿನಗಟ್ಟಲೇ ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೂರಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಲು ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು ಚೀಲ ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಕೀಡೆ ಕಾಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಕೀಡೆ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಸಹ ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಮಿನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲ ಸಲ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೀಡೆ ಇದೀಗ ಕ್ರೀಮಿನಾಶಕಕ್ಕೆ ಸಹ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮಳೆಯಾಗಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಸಹ ತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಈ ರೀತಿಯಾದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ರೈತರ ಅಳಲು.
ಈ ವರ್ಷ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಕರೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಮಳೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಗೋವಿನಜೋಳ ಬೆಳೆ ಹಾಳಾಯಿತು. ನಂತರ ಸಿಕ್ಕ ಇಳುವರಿಗೆ ಸಹ ಸರಿಯಾದ ದರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಗೋವಿನಜೋಳಕ್ಕೆ 12 ನೂರು ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 16 ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ದರ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತ ಹೊನ್ನಪ್ಪ.
ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸಮರ್ಪಕ ಮಳೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದ್ದ ತೇವಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಕ್ರೀಮಿಕೀಟಗಳ ಕಾಟ ಬಹಳವಾಗಿದೆ. ಕೀಡೆಗಳ ಕಾಟದಿಂದ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸೋಯಾಬೀನ್ಗೆ ಎಕರೆಗೆ 25 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ನೋವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವರ್ಷ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆಗಾಲ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಆದ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಜಗಿ ಹೋಬಳಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಗೋವಿನಜೋಳ ಹಾಳಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಸೋಯಾಬೀನ್ ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರತಿಶತ 70 ರಷ್ಟು ರೈತರು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬಸವರಾಜ್.
ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿಮಳೆಯಾಯಿತು. ಹಸಿಮಳೆಯಾಯಿತು ಎಂದು ಬಹುತೇಕ ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸರಿಯಾದ ಮಳೆಯಾಗಿಲ್ಲ. 15 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿನ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮಳೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿನ ಮಳೆಯಾಯಿತು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಸೋಯಾಬೀನ್ಗೆ ಕೀಟಭಾದೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಹಸಿರು ಕಪ್ಪು ಕೀಡೆಗಳು ಸೋಯಾಬೀನ ಗಿಡಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಒಂದು ಕಡೆ ಆರಂಭವಾದರೇ ಬೆಳೆಯ ಕಥಯನ್ನೇ ಈ ಕೀಡೆ ಮುಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇಳುವರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಕೀಟ ಭಾದೆಯಿಂದ ಗಿಡಗಳ ಕಾಂಡಗಳಷ್ಟೇ ಉಳಿಯುತ್ತಿವೆ. ಈಗ ಮಳೆಯಾದರೂ ಮುಂದೆ ಇಳುವರಿ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲಾ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೆಳೆಗೆ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 25 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕು. ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೆಳೆದ ಜಮೀನುಗಳ ಸರ್ವೇ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಮಾಡಿದ ಖರ್ಚನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಸವರಾಜ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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