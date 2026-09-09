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ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಭಾವ: ವರದಾ ನದಿ ಕ್ರಸ್ಟ್​ಗೇಟ್ ಹಾಕಲು ರೈತರ ಆಗ್ರಹ; ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?

ವರದಾ ನದಿಗೆ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರಸ್ಟ್​ಗೇಟ್‌ ಹಾಕುವಂತೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

CRESTGATE ON VARADA RIVER
ವರದಾ ನದಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 9, 2026 at 10:43 AM IST

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ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಾ, ತುಂಗಭದ್ರಾ, ಕುಮದ್ವತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಾ ನದಿಗಳು ಹರಿಯುತ್ತವೆ. ವರದಾ ಮತ್ತು ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಗಳು ನೀರಾವರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಜನ ಜಾನುವಾರುಗಳ ದಾಹ ತೀರಿಸುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವರದಾ ನದಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಹಲವು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 14 ಕಡೆ ಕ್ರಸ್ಟ್​ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ವರ್ಷ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ವರದಾ ಮತ್ತು ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಗಳ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಮೈದುಂಬಿ ಹರಿದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಈ ನದಿಗಳ ಹರಿವು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆಯೂ ಸಹ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸದ್ಯ ವರದಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹರಿದು ಮುಂದೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಿದೆ.

ಕ್ರಸ್ಟ್​ಗೇಟ್ ಹಾಕುವಂತೆ ರೈತರ ಮನವಿ: ಮಲೆನಾಡಿನಿಂದ ಹಾವೇರಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಗೆ ಸೇರುವ ವರದಾ ನದಿಗೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ಮತ್ತು ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 14 ಕ್ರಸ್ಟ್​ಗೇಟ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ಗಳಿವೆ. ಈ ಕ್ರಸ್ಟ್​ಗೇಟ್​​ಗಳನ್ನು ಬಂದ್​ ಮಾಡಿದರೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರಸ್ಟ್​ಗೇಟ್‌ ಹಾಕುವಂತೆ ರೈತರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರದಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ಈಗ ಇರುವ ನೀರನ್ನೇ ಕ್ರಸ್ಟ್​ಗೇಟ್​ ಹಾಕಿದರೆ ರೈತರಿಗೆ, ಜನ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಸಹ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ ಗೇಟ್ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ ಎಂದರೆ ನಮಗೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ರೈತರು.

ರೈತ ರಾಜು ತರ್ಲಗಟ್ಟ ಮಾತನಾಡಿ, ''ರೈತರ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಯೆಂದರೆ ವರದಾ ನದಿಗೆ ಕ್ರಸ್ಟ್​ಗೇಟ್ ಹಾಕುವುದು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಿಗಳು ಸಹ ಮೈತೊಳೆದುಕೊಳಲಾರದಷ್ಟು ನೀರು ಇರುವ ಆತಂಕವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದರೆ ರೈತರು ವರದಾ ನದಿಗೆ ಬಂದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಚರಿಸದೇ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಹುದು. ಈ ಕ್ರಸ್ಟ್​​​ಗೇಟ್​ಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಅಳವಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸಿದರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೋರಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಕೇಳಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆಯೇ ವಿನಃ ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ'' ಎಂದರು.

''ವರದಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಸ್ಟ್​​ಗೇಟ್​ ಹಾಕಬೇಕು. ಗ್ರಾಮಗಳ ಕೆರೆಕಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕು. ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಪೋಲಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಸಂಕಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಿನ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದರೆ ನೀರು ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಬೈಯ್ಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕ್ರಸ್ಟ್​ಗೇಟ್​​ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ನೀರು ಖಾಲಿಯಾಗುವ ಮುನ್ನ ಕ್ರಸ್ಟ್​ಗೇಟ್​ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ ಕೆಲ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ನಮಗೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ವರುಣದೇವ ಸಹ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ರೈತರ ಕೈಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ವರುಣ ಈ ವರ್ಷ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ'' ಎಂದು ರಾಜು ತರ್ಲಗಟ್ಟ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರೈತ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್, ''ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಗಳು ತುಂಬಿಲ್ಲ, ಜನ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿಲ್ಲ. ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಬಡಗಿ ಗ್ರಾಮ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರೆತೆಯಾಗಿದೆ. ವರದಾ ನದಿ ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗೇಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗೇಟ್ ಹಾಕುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನದಿಯಲ್ಲಿನ ನೀರು ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ರಸ್ಟ್​​ಗೇಟ್ ಹಾಕಬೇಕು'' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಹಾನಗಲ್ ವಿಭಾಗದ ಜೆಇ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ''ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ವರದಾ ನದಿಗೆ 7 ಕ್ರಸ್ಟ್​ಗೇಟ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್​ಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಸಮರ್ಪಕ ಮಳೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ನದಿಯ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ನಾವು ಗೇಟ್ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವರದಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹರಿಯುವ ವೇಗ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಹಾಕಲಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಗೇಟ್ ಹಾಕಲು ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ರೈತರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 7, ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 2 ಕ್ರಸ್ಟ್​ಗೇಟ್​ಗಳಿವೆ​. ನೀರಿನ ರಭಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದಂತೆ ಗೇಟ್ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಎಇ ರೇವಣೆಪ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ''ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 7 ಕ್ರಸ್ಟ್​ಗೇಟ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ಗಳಿವೆ. ಗೇಟ್ ಹಾಕಲು ಸಕಲ ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ರಿಪೇರಿ ಇರುವ ಗೇಟ್​​ ಸರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ರಬ್ಬರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮರಳಿಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಜಗಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನೀರಿನ ರಭಸ ಅಧಿಕವಿರುವ ಕಾರಣ ಮೇಲಿನ ಗೇಟ್ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬಂದ ಕಾರಣ ಗೇಟ್ ಹಾಕುವುದು ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ಗೇಟ್ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

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CRESTGATE CLOSE
HAVERI
ಕ್ರಸ್ಟ್​ಗೇಟ್
WATER PROBLEM
CRESTGATE ON VARADA RIVER

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