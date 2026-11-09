ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ದನ ಬೆದರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ರೈತರ ಸಿದ್ಧತೆ: ಹೋರಿಗಳ ಸಿಂಗಾರಕ್ಕೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಖರೀದಿ
ದನ ಬೆದರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಮ್ಮ ಹೋರಿಗಳನ್ನು ಸಿಂಗರಿಸಲು ರೈತರು ವಿವಿಧ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 9, 2026 at 11:28 AM IST
ಹಾವೇರಿ: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪಾಡ್ಯದಂದು ಹೋರಿಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿಂಗರಿಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಬಿಡುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ತಲೆತಲಾಂತರಗಳಿಂದ ಹೋರಿಗಳನ್ನು ನಗರ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಕಟ್ಟಿ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೈತರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೋರಿಗಳನ್ನು ಸಿಂಗರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದು ಆರತಿ ಬೆಳಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೋರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಯುವುದು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹೋರಿಗಳ ಸಿಂಗರಿಸಲು ಮುಖವಾಡ, ಮೂಗುದಾಣ, ಗೆಜ್ಜೆ, ಗಂಟೆ, ಹಗ್ಗ, ಮೈಗೆ ಜೋಲಾ, ಕೋಡುಗಳಿಗೆ ಕೊಂಬಣಸು ಮತ್ತು ನಾಗಪ್ಪ ಇರುವ ಮುಖವಾಡ ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮತ್ತು ರಿಬ್ಬನ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಬ್ಬರಿ ಹೋರಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆರೈಕೆ: ರೈತರು ದೀಪಾವಳಿಗಾಗಿ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ಹೇಳಿ ಹಾಲು, ಮೊಟ್ಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನೂ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಿ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಅಮವಾಸ್ಯೆ ದಿನ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಗುಲ್ಲು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ವೃತ್ತದಿಂದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಗುಲ್ಲು ನೀಡಿದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ರೋಗರುಜಿನಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ರೈತ ಶ್ರೀಕಾಂತ, "ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಹೋರಿಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಹಬ್ಬ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೋರಿ ಹಬ್ಬ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಹೋರಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾವು ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ತರದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಬಸವಣ್ಣನಿಗೆ ಜೋಲಾ, ಕೊಳಂಗಡ ಹಗ್ಗ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಮದುವಣಗಿತ್ತಿಯಂತೆ ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ದೀಪಾವಳಿಯಿಂದಲೇ ಹೋರಿ ಹಬ್ಬ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮು ಆರಂಭದವರೆಗೂ ಸಹ ಈ ಹೋರಿ ಹಬ್ಬಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ವರ್ಷ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ನೆರವಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡದಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಾವು ಹೋರಿ ಹಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೊಬ್ಬರಿ ಹೋರಿಗೆ ಕೆ.ಜಿಗಟ್ಟಲೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ, ಜೋಲಾ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಹೋರಿಯನ್ನು ಮದುವಣಗಿತ್ತಿಯಂತೆ ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಪರಿಕರಗಳ ದರಗಳನ್ನು ವರ್ತಕರು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರಿಕರಗಳ ದರ ಎಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಸಹ ಬಸವಣ್ಣನ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೊರತೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವರ್ತಕ ಸಿದ್ದು ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ವರ್ಷ ವ್ಯಾಪಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬರಗಾಲವಿದ್ದರೂ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜೋಲಾ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವ ಪರಿಕರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮುಖವಾಡ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜಿಯನ್ನು ರೈತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ವ್ಯಾಪಾರ ಜೋರಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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