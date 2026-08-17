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ಹಾವೇರಿ: ಸಸಿ ನೆಡಲು ತೆಗೆದಿದ್ದ ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ರೈತ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಜಮೀನು ತೆರವು ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ರೈತನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾವೇರಿ: ಸಸಿ ನೆಡಲು ತೆಗೆದಿದ್ದ ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ರೈತ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಹಾವೇರಿ: ಸಸಿ ನೆಡಲು ತೆಗೆದಿದ್ದ ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ರೈತ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರತಿಭಟನೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 17, 2026 at 4:03 PM IST

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ಹಾವೇರಿ: ಬಗರಹುಕ್ಕುಂ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನೆಡಲು ತೆಗೆದಿದ್ದ ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ರೈತ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕು ಐರಣಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಮಂಜಪ್ಪ ನೀಲಪ್ಪ ಅಣ್ಣೇರ್ ಎಂಬ ರೈತ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜಮೀನು ತೆರವು ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ರೈತನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿಕ್ರಮಣ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಚರಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ‌ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೊತೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸಿದರು.

ಹಾವೇರಿ: ಸಸಿ ನೆಡಲು ತೆಗೆದಿದ್ದ ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ರೈತ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರತಿಭಟನೆ (ETV Bharat)

ಕಳೆದ 60 ರಿಂದ 70 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೇ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಈ ರೀತಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸಿದರೆ ಹೇಗೆ ಎಂದು ರೈತ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗ ಯಾಕೆ ತೆರವು ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ರೈತರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ಬಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ‌ಜಮೀನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಿಡ ನೆಡುವುದು ಮತ್ತು ತೆರವು ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ರೈತರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಜೆಸಿಬಿ ವಾಪಸು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಂದು ರೈತರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ ರೈತ ಕುಟುಂಬದ ಮಹಿಳೆಯರು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು, ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿ ತೆರವು ಮಾಡದಂತೆ ರೈತ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲೇ ಎರಡ್ಮೂರು ಸಲ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮಳೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾಲಸೋಲ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎಂದು ರೈತರು ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.

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TAGGED:

ರೈತ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
HAVERI
ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಬಗರಹುಕ್ಕುಂ ಜಮೀನು
FARMER FAMILY PROTEST

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