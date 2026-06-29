ಹಾವೇರಿ ಜನರ ಬಹು ದಿನಗಳ ಕನಸು ನನಸು: ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂತು ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದು, ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
Published : June 29, 2026 at 7:22 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯ ರೋಗಿಗಳ ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸು ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್. ಇದೀಗ ಈ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿದೆ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ತರಲಾಗಿದ್ದು, ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದೆ. ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ವಿಭಾಗದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ರಕ್ತ ತಪಾಸಣಾ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಆವರಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕೈದು ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಜೋಡಣಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನುರಿತ ತಜ್ಞರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೊಸ ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅಳವಡಿಸಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದುಕೊಂಡಂತಾದರೇ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಹಣ, ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯ: ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೋಗಿಗಳು ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂದರೇ ದೂರದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳನ್ನ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ವೈದ್ಯರು ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ ಮಾಡಿಸಲು ಹೇಳಿದರೆ ರೋಗಿಯನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ದೂರದ ಊರುಗಳಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೇ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಯಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
ರೋಗಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷಿಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಡರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಉಳಿಯಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಬೇಗನೆ ರೋಗ ಪತ್ತೆಯಾಗುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೊನೆಯ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗ ಪತ್ತೆಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗದೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುವ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಬ್ದುಲ್, ಧಾರವಾಡ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ ಬಡರೋಗಿಗಳು ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಹಣ, ಸಮಯ ವ್ಯಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವ ರೋಗಿಗಳನ್ನ ತಪಾಸಣಿ ಮಾಡಿ ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ರೋಗಿಗಳು ದೂರದ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಹಣ, ಸಮಯ ವ್ಯಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕರೆದೂಯ್ಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ರೋಗ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ರೋಗಿಗಳು ಬೇಗನೆ ಗುಣಮುಖರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ: ಈ ಹಿಂದೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಬೇಕು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಬಂದಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿರುವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಹಾವೇರಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ವನಿತಾ ಗುತ್ತಲ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹಾವೇರಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಆಗಿದ್ದು ಸಂತಸ ತಂದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಬಡರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ದೂರ ದೂರದ ಊರುಗಳಿಗೆ ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಲು ಹೋದರೆ ಹಣ, ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ನೀಡಲಿ. ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ನೀಡಿದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
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