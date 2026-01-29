ETV Bharat / state

ಹಾವೇರಿ: ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರ

ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿ, ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದು ವಿಷ ಸೇವಿಸಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Haveri District Hospital
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ (ETV Bharat)
ETV Bharat Karnataka Team

January 29, 2026

ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯ ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಸೇವಿಸಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ‌ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ‌. ಸಿದ್ದು ರಡ್ಡೇರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ನೌಕರ. ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಪತ್ರ ಬರೆದು, ಕರ್ತವ್ಯದ ವೇಳೆಯೇ ಸಿದ್ದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ‌.

ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಕ್ಷಣೆ ‌ಮಾಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯ ಡಾ. ಸುರೇಶ್​ ಕಡ್ಲಿ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿದ್ದು ವಿಷ ಸೇವಿಸಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿದ್ದು ರಡ್ಡೇರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಡಾಕ್ಟರ್​ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಐದು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸದ ವೇಳೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಟ್ಟಪದಗಳಿಂದ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 8 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕರನಾಗಿದ್ದೀಯಾ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ನೀನು‌ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡಿ ದರ್ಜೆಯ ನೌಕರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಪರಸಪ್ಪ ಚುರ್ಚಿಹಾಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, "ಸಿದ್ದು ರಡ್ಡೇರ್, ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸೋ ಪೌಡರ್ ತಗೊಂಡು ಕುಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಆತನಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿ ಐಸಿಯುಗೆ ಶಿಫ್ಟ್​ ಮಾಡಿದೆವು. ಸದ್ಯ ಸಿದ್ದು ರಡ್ಡೇರ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೈದ್ರು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಈಗ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಡ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೈದರು ಅಂತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹೇಳಿರುವ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಡ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆ ಹುಡುಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಓಟಿಯಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಉತ್ತಮ ಗುಣ ಇರುವ ಹುಡುಗ. ಈಗ ಟ್ರೀಟ್​ಮೆಂಟ್ ನಡೆಯುವಾಗ ಮಾತಾಡಿಸುವುದು ಬೇಡ. ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ನಾವೇ ಖುದ್ದು ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

