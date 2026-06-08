ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ, ಗೊಬ್ಬರ ಕೊರತೆ: ಹಾವೇರಿ ರೈತರ ಆರೋಪ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
ಈ ಬಾರಿ 10 ಸಾವಿರ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಸೋಯಾಬಿನ್ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಹಾಗೂ ಗೊಬ್ಬರ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದಾಸ್ತಾನಿದೆ ಎಂದು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : June 8, 2026 at 9:44 AM IST
ಹಾವೇರಿ: ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿ ರೈತರು ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ. 2008ರ ಜೂನ್ 10ರಂದು ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ರೂಪ ತಾಳಿ ಇಬ್ಬರು ರೈತರು ಗೋಲಿಬಾರ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರದ ಕೊರತೆ ಈಗಲೂ ಇದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ನಕಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.65ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಜನ ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಚಿನ್ನ ಹತ್ತಿಯ ಕಣಜವಾಗಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲೆ ಈಗ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಕಣಜವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದ್ದು, ಇಳುವರಿ ಬಂದರೂ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಗದೆ ಕಂಗೆಟ್ಟ ರೈತರು ಈ ಬಾರಿ ಸೋಯಾಬಿನ್ನತ್ತ ಮುಖಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಯಾಬಿನ್ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಕೈಗೆ ಬರುವ ಬೆಳೆಯಾಗಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದೀಗ ಸೋಯಾಬಿನ್ ಕಡೆಗೆ ವಾಲುತ್ತಿದೆ.
ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ, ಗೊಬ್ಬರದ ಕೊರತೆ: ನಕಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾವಳಿ ಮಧ್ಯೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟಗಾರರು ತಾವು ಕೇಳಿದ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಡೀಲರ್ಗಳು ಯಾವ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುತ್ತಾರೆಯೋ ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ರೈತರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗೊಬ್ಬರದ ಲಿಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ಗೊಬ್ಬರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಮೊದಲನೇ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದರಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಡೀಲರ್ಗಳು ಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ರಶೀದಿ ಕೇಳಿದರೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ರಶೀದಿ ಬೇಕಾ? ಗೊಬ್ಬರ ಬೇಕಾ? ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ರೈತರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತರ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ರೈತರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ್ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸೋಯಾಬಿನ್, ಶೇಂಗಾ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 10 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ 7,740 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಸೋಯಾಬಿನ್ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ 10 ಸಾವಿರ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಸೋಯಾಬಿನ್ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಿಶನ್ ಐಲ್ ಸೀಡ್ಸ್ ನಿಗಮ ನೀಡಿದ್ದ ಬೀಜವನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸೋಯಾಬಿನ್ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ 10 ಸಾವಿರ ಟನ್ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಲ 12 ಸಾವಿರ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ತರಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಗೊಬ್ಬರ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದಾಸ್ತಾನು ಇದೆ. ಗೊಬ್ಬರದ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತಂತೆ ಅಧಿಕ ದರ ಮಾರಾಟ ಕುರಿತಂತೆ ರೈತರು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಅಂತಹ ವರ್ತಕರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಆ ರೀತಿ ಅಧಿಕ ದರದಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಸಿದ ರಶೀದಿಗಳನ್ನು ವರ್ತಕರಿಂದ ಪಡೆದು ನಮಗೆ ನೀಡಿದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ದಾಖಲಾತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಏನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲು ಸಹ ವರ್ತಕರಿಂದ ಪಡೆದ ರಶೀದಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ರೈತರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವರ್ತಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಹಲವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಕಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಕೆಟ್ ಹಿಡಿದು ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳೂವರೆ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಕಳಪೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಸೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರೈತರು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ವರ್ತಕರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾವೇರಿ: ಉಚಿತ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಕ್ಕಾಗಿ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ರೈತರು; ಜನಸಂದಣಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪೊಲೀಸರ ಹರಸಾಹಸ