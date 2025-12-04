ETV Bharat / state

ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿ ಕುರಿತು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಸಂಧಾನ ಸಭೆ ವಿಫಲ

ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಒಪ್ಪಿದರೆ ಇಂದೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಡಿ.8ರಂದು ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ರೈತರು ತಿಳಿಸಿದರು.

Haveri District Administration holds negotiation meeting with farmers
ರೈತರ ಜೊತೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಸಂಧಾನ ಸಭೆ (ETV Bharat)
ಹಾವೇರಿ: ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿ ಕುರಿತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ತಡೆಯಲು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂಧಾನ ಸಭೆ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ್ ದಾನಮ್ಮನವರ್ ನತ್ತು, ಹಾವೇರಿ ಎಸ್ಪಿ ಯಶೋಧಾ ವಂಟಗೋಡಿ ಹಾಗೂ ರೈತ ಮುಖಂಡರ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಸಭೆ ನಡೆದರೂ ರೈತರು ಹೋರಾಟದಿಂದ‌ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿಸಲು ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯುವುದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ರೈತನಿಂದ 20 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುವ 2,400 ರೂ. ನೀಡಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ರೈತರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿತು. ಹಾಗಾಗಿ, ರೈತರು ಇದೇ 8ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48 ತಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ರೈತರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ‌ ಮಣಿಯಲಿಲ್ಲ.

ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳು:

  • ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯಬೇಕು‌.
  • ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್​​ಗೆ 2400 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ 600 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಸೇರಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್​ಗೆ 3000 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಬೇಕು.
  • ಪ್ರತಿ ರೈತನಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ನೂರು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿಸಬೇಕು.

ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಡಿ.8ರಂದು ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆತಡೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರು ಬಳಿ ಹಾದುಹೋಗಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ರೈತರು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದರೂ ನಾವು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತರು ಹೇಳಿದರು.

Farmers who grow maize
ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರು (ETV Bharat)

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ 12 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ರೈತರಿಂದ 5 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್​ದಿಂದ 20 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಉಳಿದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಡಿ.9ರಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ತೆರಳಲಿರುವ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರಲ್ಲಿಯೇ ತಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ರೈತರು ಪಟ್ಟುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿನಬಂಡಿ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತರುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ರೈತರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಐದರಂದು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ‌ ಆರು ಶಾಸಕರು ರೈತ ಮುಖಂಡರ ಜೊತೆ‌ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಿಗಲಿದೆ.

